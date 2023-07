Tras un día de respiro, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar el aviso amarillo por calor en la Campiña cordobesa.

Por el momento, es la única zona de Córdoba con este aviso por calor, que se extenderá desde este sábado al lunes, inclusive.

Las previsiones es que en la Campiña se lleguen a 38 ºC durante estos tres días, entre las 13:00 y las 21:00.

