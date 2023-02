Una nueva vida sin temblores después de 30 años

Domingo García tiene 79 años y desde hace unos 30 sufría temblor esencial. Antes de cumplir medio siglo de vida, comenzó a padecer esta enfermedad que le impedía hace una vida normal. “Prácticamente, solo podía hacer cuatro cosas”. La dolencia comenzó en su mano derecha y avanzó de tal manera que Domingo, sin serlo, se adaptó a ser zurdo. “La mano derecha era un desastre. Tenía que comer con la mano izquierda. Vivía miles de momentos de apuro y perdía muchas veces la paciencia. Me las veía y me las deseaba”, cuenta sobre cómo era su día a día durante décadas.

Él ha sido el primer paciente que se ha tratado con el primer equipo del sistema sanitario público de Andalucía que trata los temblores en los trastornos del movimiento, en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Una evaluación previa, unas pruebas y una intervención en una única sesión de unas dos horas le han devuelto su vida, una nueva vida, sin temblores. “Yo ya creía que esto no iba a tener arreglo. Y ahora estoy fantásticamente bien. Ni yo mismo me lo creo. Me hago mi cafelito y no se me derrama”, cuenta gráficamente a la prensa en la presentación del equipo que utiliza tecnología de ultrasonidos para tratar el temblor esencial o el asociado a la enfermedad de Parkinson.

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, la gerente del Hospital Reina Sofía, Valle García, y la jefa del Servicio de Neurología, Maite Cáceres, han presentado este equipo pionero en Andalucía, que está presente en cuatro hospitales públicos de Cataluña, Madrid y Santiago de Compostela, además de otros cuatro centros privados de Madrid, Cataluña, Valencia y Navarra.

Un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales radiólogos, neurólogos y neurocirujanos han arrancado el tratamiento con tecnología de Ultrasonidos Focalizados de Alta Intensidad (HIFU) en noviembre de 2022 y ya son 12 los pacientes tratados con este nuevo equipo -ocho hombres y cuatro mujeres de una edad media de 71 años-. De ellos, en nueve ha desaparecido el 100% del temblor y en el resto el 70%.

“No hay peligro, lo que hay es libertad para la persona”

Otro de los pacientes tratados en Reina Sofía con este procedimiento innovador ha sido Juan Antonio, que a través de un vídeo ha mostrado el antes y el después tras su intervención. “Me gusta dibujar, empezaba a hacer una figura...obligaba a la mente pero la mano izquierda no me iba. Cada vez iba a más y se me pasó a la derecha”, relata sobre el temblor que padecía. “Temblaba cuando firmaba. Y me afectaba, eres más mayor y te va inutilizando”, explica con ejemplos de acciones que ya no podía afrontar por el temblor. “Tenía que ayudarme con las dos manos. Y no puedo, no puedo. Lo tengo que dejar”. Ese 'antes' ha cambiado por completo. Después de ser intervenido, Juan Antonio nota un cambio “de la noche al día” y anima a personas que, como él antes, sufran temblores, a tratarse: “No hay peligro, lo que hay es libertad para la persona”.

Los pacientes son evaluados previamente, para conocer el impacto del temblor en su vida diaria, y se les realiza distintas pruebas, como un TAC de cráneo y una resonancia, para conocer si son susceptibles de emplear con ellos esta nueva tecnología. Si son aptos para ello -pacientes con templor esencial refractario que no disminuye con tratamiento farmacológico o con temblor de Parkinson incapacitante-, la intervención se planifica y se desarrolla en un tiempo total de entre dos horas y dos horas y media. El paciente permanece despierto en ese tiempo, en el que se le realiza una lesión térmica -elevando la temperatura- en la zona determinada del cerebro, en el hemisferio correspondiente.

Se trata de un tratamiento no invasivo que evita craneoctomías e implantaciones de dispositivo intracraneales. El resultado se produce de forma inmediata y el alta hospitalaria se realiza en el mismo día o en 24 horas, tras una resonancia de control.

El temblor esencial tiene una prevalencia en la población del 4% en personas por encima de los 60 años. En la mitad de ellos se procede con tratamiento farmacológico y el resto es refractario, por lo que serían el sector objeto de este tratamiento con nueva tecnología. Actualmente el Hospital Reina Sofía de Córdoba evalúa a la semana a unos cuatro o cinco pacientes con estas dolencias y está tratando a dos personas cada semana con este nueva tecnología.