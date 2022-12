'No es lo mismo': una campaña de comercio justo para comprar con valores esta Navidad

La cooperativa de comercio justo IDEAS está desarrollando una campaña de consumo responsable y con la exposición 'No es lo mismo' muestra a través de ocho paneles de gran formato, alternativas de consumo justas, locales, saludables y sostenibles, a la vez que visibiliza las consecuencias positivas que tiene un consumo consciente y responsable.

Temas como el trabajo infantil, el hiperconsumismo, o la alimentación ecológica son abordados con intención didáctica y positiva, para conseguir que vecinas y vecinos de la ciudad apuesten por alternativas de consumo solidarias, según ha difundido la cooperativa promotora de esta muestra.

“El objetivo principal es explicar cómo detrás de cada producto o servicio que consumimos hay personas que lo producen o fabrican. Elegir bien lo que compramos mediante un consumo crítico, es importante porque condiciona aspectos fundamentales para nuestra vida como la economía, el empleo, nuestros derechos o nuestra salud. También condiciona la forma en la que nos enfrentamos a los retos globales como la pobreza, la desigualdad, el agotamiento de los recursos y el cambio climático”, sostienen desde IDEAS.

“Queremos que la ciudadanía sepa que, si regalas productos de comercio justo estas navidades, estás regalando futuro para el planeta y las personas” comenta Marta Mangrané, presidenta de la cooperativa IDEAS y responsable del área de acción social.

En este aspecto incide el lema “No es lo mismo un regalo mas, que un regalo con futuro” que llevarán algunos autobuses urbanos de Córdoba que se han unido a la campaña por Navidad y que ya están en circulación por la ciudad.

El Colegio Córdoba también se sumará de manera práctica a la campaña, albergando la exposición 'No es lo mismo' en el patio de la escuela y poniendo en marcha actividad “No es lo mismo un regalo más, que un regalo con futuro” que supone incluir un regalo justo y sostenible a su lista de deseos navideños. Las actividades realizadas por este proyecto de educación se pueden seguir en redes sociales a través de la etiqueta #ColeCórdobaSanoySostenible.

En estos últimos años el interés por consumir productos que apoyan a las personas que los elaboran ha ido en aumento, aunque el consumo de productos de comercio justo en España está bastante lejos de la media europea. Según indica el último Informe sobre Comercio Justo en España, el consumo medio por habitante de comercio justo en nuestro país en 2021 fue de 3,04 euros, muy similar a la del 2020 y alejada de las cifras de ventas registradas en otros países.

Córdoba fue la primera ciudad en ostentar el título de Ciudad por el Comercio Justo en España. En estos 15 años impulsando las alternativas justas y solidarias se ha construido una estructura sólida, y existe una amplia red de productoras y comercios para facilitar a las personas consumidoras alternativas más justas y solidarias. El Ayuntamiento de Córdoba -que apoya esta exposición para Navidad- es, además, un referente estatal en iniciativas para la promoción del consumo responsable y el comercio justo.

Algunas de las alternativas de consumo en Córdoba son:

• El Ecomercado Red de productores/as de Córdoba, el primer sábado de cada mes.

• EcoCórdoba – Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Productos Ecológicos de Córdoba.

• La Tejedora – Mercao Social La Tejedora

• Almocafre – Cooperativa Ecológica de Consumo Ecológico.

• La Acequia – Asociación cooperativa Agroecológica de autoproducción hortícola

