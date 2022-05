Malestar en IU Córdoba tras aprobarse una candidatura de ‘Por Andalucía’ que podría orillar a Sebastián Pérez

La confección de la candidatura cordobesa de la coalición 'Por Andalucía' a las elecciones andaluzas ha causado un enorme malestar entre militantes, simpatizantes y buena parte de la propia dirección de IU en Córdoba. A estas horas, cuando faltan poco menos de 48 horas para que se agote el plazo de presentación de las listas provinciales de candidatos, 'Por Andalucía' aún no ha definido quiénes ocuparán la lista electoral por Córdoba.

Lo que sí se ha aprobado definitivamente este sábado ha sido un reparto de puestos en función de los partidos que conforman la coalición (Podemos, Izquierda Unida, Más País Andalucía, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz), que deja en el aire la posibilidad de que Sebastián Pérez, coordinador provincial de IU Córdoba, entre en los puestos de salida, toda vez que, como se acordó en su momento a nivel andaluz, Podemos tendría el número 1 de la lista por Córdoba, una provincia, a nivel de implantación, su importancia es menor en comparación con IU.

La confección de la lista, a la que ha tenido acceso este periódico, es la siguiente: el número 1 será de Podemos, el 2 de IU, el 3 de Alianza Verde, el 4 un independiente, el 5 corresponde a IU, el 6 será para Podemos, el 7 para un miembro de Más País, el 8 para IU, el 9 para Podemos, el 10 para IU, el 11 para Equo, y el 12, cerrando la lista, un candidato de Iniciativa del Pueblo Andaluz. Hay que tener en cuenta que en Andalucía las listas son paritarias, a una mujer le sigue un hombre y viceversa.

En las últimas horas, por parte de Podemos, ha cobrado fuerza el nombre del historiador de Puente Genil José Manuel Gómez Jurado como posible candidato. De confirmarse esta elección, y aplicando las listas paritarias, el líder de IU no podría situarse en la lista hasta el quinto puesto. Es decir, sin opciones reales (en las últimas andaluzas, la coalición de izquierdas consiguió dos diputados en Córdoba).

“Una bomba atómica”

Sebastián Pérez ha optado por guardar silencio tras ser preguntado por este periódico. Lo único que ha dicho es que la Dirección Provincial acatará la decisión tomada por el equipo negociador, en el que el principal piloto ha sido el líder del PCA Ernesto Alba. Pérez se reunía esta tarde con su equipo para valorar las opciones del partido en el marco actual.

Más allá del silencio del líder de IU en Córdoba, el malestar entre los militantes, simpatizantes y bases del partido es mayúsculo desde la tarde de este sábado. “Ha sido una bomba atómica. Se ha dejado caer a Córdoba, que es una provincia histórica para IU”, señalaba una fuente de IU en Córdoba, que apuntaba directamente a Ernesto Alba como “artífice de un acuerdo malísimo” para IU en Andalucía, y que aparta prácticamente del Parlamento Andaluz a Pérez, quien además de ser uno de los principales activos de la izquierda andaluza, era el único candidato de la izquierda cordobesa ratificado por su partido para concurrir en las listas.

Además, las fuentes consultadas han criticado las formas, negociando el acuerdo de espaldas a la dirección de IU en Córdoba. “Todo se ha firmado en Sevilla a expensas de Córdoba y a Córdoba se le ha dicho que esto son lentejas”, afirmaba uno de los líderes de la izquierda cordobesa, que prefiere permanecer en el anonimato, y que recuerda que ya causó malestar en su día que se trasladara también desde Sevilla que en Córdoba el número 1 iba a ser de Podemos, como parte del acuerdo que ha permitido a Inma Nieto encabezar la candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

José Manuel Gómez

¿Podría saltar por los aires el acuerdo en Córdoba? No lo parece. De momento, Pérez ha anunciado que, por encima de cualquier valoración, está dispuesto a acatar las directrices marcadas por el equipo negociador. Las listas, además, a estas alturas no están hechas. El número 4 es un candidato o candidata independiente del que tampoco se conoce nombre, como no se conocen al 100 % quienes serán de los posibles candidatos de Podemos.

Desde la formación morada ni confirman ni desmienten la posibilidad de que José Manuel Gómez Jurado será el número 1 de la lista. Se limitan a recordar que era uno de las personas que participó en el proceso de primarias, si bien aseguran que la decisión no está tomada. “En cuanto se decida, se comunicará, es cuestión de horas”, afirman desde Podemos.

José Manuel Gómez es historiador. Ha cursado un máster en Análisis Histórico del Mundo Actual y un curso de posgrado Internacional sobre Problemas metodológicos y construcción del conocimiento científico-social (CLACSO). Además, es vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Puente Genil y fue portavoz de Stop Desahucios en la localidad (2012-2013).

El historiador viene, además, de la militancia de IU. Comenzó con 15 años a participar en política, primero como simpatizante y poco tiempo después como militante de la formación de izquierdas. Además, ha sido jornalero, camarero y dependiente compaginada con su formación académica y mi actividad política.