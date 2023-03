La Junta defiende el modelo que aleja a los alumnos de Las Palmeras del instituto más cercano

La Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha defendido el modelo de adscripción múltiple que ha enfurecido a los vecinos de Las Palmeras al complicar, por segundo año consecutivo, que los alumnos del barrio se puedan matricular con éxito en el instituto más cercano a su zona, un centro que, además, es una demanda vecinal que viene del año 1989.

Si el barrio no va a la universidad, la universidad va al barrio

Más

La denuncia la hicieron este martes a primera hora de la mañana desde la Asociación de Vecinos Unión y Esperanza, que criticaba el modelo de adscripción múltiple que no incluía entre los centros de referencia para los alumnos de los tres colegios de la zona de Las Palmeras al IES Casiana Muñoz Tuñón, el nuevo instituto de la zona de Miralbaida. Todo ello, por segundo año consecutivo y pese a que su apertura fue “una de las propuestas estrella para reducir el fracaso escolar” en un barrio, que, según un informe del año 2019, presenta el peor índice de escolarización y estudios superiores de la ciudad de Córdoba y de toda Europa.

La Junta se tomó media mañana para contestar a la demanda vecinal. Lo hizo con un comunicado en el que aseguraban que este modelo de adscripción múltiple “se emplea en infinidad de casos desde esta Delegación Territorial” y es “un instrumento muy útil al conseguir que no se produzca esa segregación de la que se habla en el escrito”.

En la práctica, para estudiar en el IES Casiana Muñoz tienen preferencia los alumnos de los colegios La Aduana y Turruñuelos, ambos situados fuera del distrito Poniente Norte. Más difícil lo tienen los alumnos de los colegios Duque de Rivas y Pedagogo García Navarro, de Las Palmeras, y el Alfonso Churruca, de la cercana Miralbaida.

Las distancias

Por su parte, los alumnos de estos centros tienen preferencia al matricularse en institutos “altamente demandados por las familias” (palabras de la Junta). Concretamente, el IES Séneca, IES Maimónides, IES Alhaken, IES Medina Azahara, IES Zoco e IES López Neyra.

¿Qué ocurre? Pues que cualquiera de estos seis centros está mucho más alejado del barrio que el IES Casiana Muñoz, que es prácticamente el único al que los alumnos pueden desplazarse andando, a una distancia de apenas 15 minutos a pie. El IES Séneca, por su parte, está a 50 minutos a pie; el Maimónides, a 55 minutos; el Alhaken y el Medina Azahara, a 35 minutos; el IES Zoco a 30 minutos; y el López Neira, el más cercano, a 27 minutos.

Para solventar las distancias, desde la Junta han recordado que “aquel alumnado que solicita el IES Zoco y el IES López Neyra tiene transporte”. “De hecho, unos 60 alumnos están utilizando el transporte escolar este año”, afirman.

A preguntas de este periódico sobre por qué no se ha permitido que el centro más cercano esté entre las opciones en el modelo de adscripción múltiple, desde la delegación territorial ha contestado que aún no están en período de matriculación sino de presentación de solicitudes.

Libertad bajo demanda

“El Casiana Muñoz recoge todas las solicitudes y existe la libertad de elección de centro. Eso sí, como no es un centro adscrito no tienen una reserva hecha, pero eso no significa que no vayan a ser admitidos, sino que dependerá de las plazas ofertadas y de la puntuación que obtengan en el baremo”, afirman desde la Junta.

Es decir, que la posibilidad de que los alumnos de Las Palmeras puedan estudiar en este instituto dependerán del número de unidades que se abran en el curso próximo.

“Después abrirán sólo dos unidades y el resto de alumnos no adscritos se quedarán fuera”, vaticina un docente de la zona, preguntado por este periódico, y que defiende que el motivo por el que este instituto de nueva creación ni siquiera está entre las opciones es porque “han decidido que sea para los alumnos de las nuevas zonas de Poniente junto al Hipercor”.

Para este docente, “la adscripción múltiple es, en la práctica, un engaño, porque ningún alumno o alumna las utiliza”. Y, a su juicio, nada lo evidencia más que el hecho de que, si hubiera total libertad, se habría permitido la adscripción en el IES Casiana Muñoz.

El Duque de Rivas y la Formación Profesional

Con respecto a la reclamación de eliminar los cursos de primero y segundo de la ESO en el CEIP Duque de Rivas, una constante en el barrio desde hace años, el Gobierno Andaluz asegura que no consta “petición alguna al respecto por parte del centro en los tres últimos cursos”. Asimismo, indican que “existen 30 centros en la provincia con este modelo de centro hasta 2º de la ESO con resultados muy favorables y muy buena acogida entre familias y alumnado”.

Sin embargo, desde el citado centro han indicado a este periódico que sí se ha pedido por escrito junto con el resto de centros de la zona. “La última vez fue el 30 de enero. Así que mienten”, han dicho las fuentes consultadas, que tampoco entienden por qué la Junta también ignora la solicitud para implementar la oferta de Formación Profesional en la zona.

A este respecto, desde la Junta han asegurado que esta oferta “parte de los centros y no de esta Delegación Territorial”. “Son los IES los que solicitan familias profesionales con arreglo a las necesidades que ellos entienden son necesarias en la zona”, afirman en su comunicado.

En este ámbito, cabe recordar que la anterior delegada de Educación, Inmaculada Troncoso, se reunió con el vecindario y la comunidad educativa en varias ocasiones para prometer recursos de Formación Profesional que se iban a ubicar en el CEIP Alfonso Churruca.