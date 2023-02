Si el barrio no va a la universidad, la universidad va al barrio

Nerea tiene 17 años y sueña con ser astrónoma. Estudia un grado medio en el IES Ramón y Cajal, que su familia y ella sufragan de la mejor manera que les es posible. Son de Las Palmeras, uno de los barrios con la mayor tasa de exclusión social de España y también uno de los que tienen la tasa más alta de abandono escolar.

La universidad, los estudios superiores, son mucho más que una meta en el barrio. En Las Palmeras se ve casi como un trampolín. O un milagro. En los últimos 15 años, sólo un alumno del barrio ha cursado estudios superiores: Jesús Campos, que estudió además en el CEIP Duque de Rivas y que cursó Magisterio en la Universidad.

Nerea aspira a lograr algo así, aunque tenga que renunciar a su sueño. “Yo siempre he querido ser astrónoma, pero no soy muy pesimista y no veo que pueda lograrlo. Así que me voy a ir por otra ramita, y me gusta la enfermería”, explica.

Ella es una de los once alumnos que participan este año en el Proyecto de Intervención Socioeducativa Integral para favorecer la incorporación y promoción académica del alumnado del Barrio de las Palmeras en la Universidad de Córdoba. Son ya cinco ediciones en los que la UCO y Las Palmeras mantienen este acuerdo, que cristalizó en un proyecto que incluye ayuda económica para las familias y moral para los alumnos.

Voluntarios contra las dudas y los días malos

De lo segundo se encargan voluntarias como Blanca Guerrero, estudiante de Agrónomos, que conoció esta iniciativa a través de un correo electrónico y se apuntó. Tenía ventaja, ya que su hermana fue voluntaria en Las Palmeras hace unos años y reconoce que este tipo de acciones son también positivas para los universitarios. “Yo le daré mi punto de vista, mi experiencia y lo animaré a que siga con los estudios y sepa que hay un montón de alternativas para salir del barrio y lograr trabajos dignos”, señala la joven voluntaria,.

Nerea, por su parte, se enteró a través de su madre de que había una beca que le iba a permitir seguir estudiando con algo más de tranquilidad económica. Le hacía falta: “Económicamente estamos muy mal”, reconoce.

Cinco años ayudando a alumnos

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO, Sara Pinzi, señalaba que este proyecto lleva desde 2018 luchando contra el absentismo y el fracaso escolar, que arroja tasas tan altas en barrios como Las Palmeras. Pinzi ha recordado que este proyecto nace fruto del Plan de Desarrollo Integral elaborado por los propios vecinos de Las Palmeras, que se aproximaron a varias entidades educativas, entre ellas la UCO. “Es un ejemplo de respuesta de la universidad a un problema concreto”, ha dicho la vicerrectora, que ha defendido que el derecho a la educación es universal y en la UCO quieren fomentar la igualdad de oportunidades.

Pinzi ha estado este martes en la inauguración del curso 2022-2023 de este programa, en el que también participa la Fundación La Caixa. El evento ha estado presidido por el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, y el vicerrector de Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento y presidente de Fundecor, Antonio Arenas Casas.

Este curso académico, un total de once estudiantes, varios de los cuales repiten del año pasado, se beneficiarán de este programa. Este año, como novedad, a las seis ayudas familiares directas, tres ordenadores y el curso de inglés para seis estudiantes participantes financiadas por la Universidad de Córdoba, se suma la aportación de Fundecor, con la colaboración de la Fundación la Caixa a través de la convocatoria Social Andalucía 2022, que permitirá a otros cinco estudiantes, en condición de exclusión socioeconómica del barrio de las Palmeras, recibir las ayudas durante seis meses del presente curso académico 2022/2023.

Para la consecución de los objetivos del programa se han creado grupos educativos entre los once estudiantes universitarios voluntarios y los estudiantes becados de Las Palmeras, de modo que cada universitario ofrecerá acompañamiento y motivación a un estudiante becado de Las Palmeras para que continúen con sus estudios. Simultáneamente, a las familias de los estudiantes becados se les asigna una ayuda a las familias para cubrir las necesidades básicas del alumnado. Este apoyo se ve reforzado con la entrega de ordenadores portátiles y el desarrollo de competencias lingüísticas con un curso de inglés en UCOidiomas para compensar la brecha lingüística.

El rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez, ha mostrado su agradecimiento a la entidad financiadora, así como a los estudiantes y familias participantes en el programa, “porque estamos convencidos de que la educación es el sentido de la vida y un pasaporte a la libertad y a la independencia”. A los estudiantes participantes, tanto los becados como los voluntarios, el rector los ha animado a “aprovechar la experiencia de enriquecimiento personal, multiplicar lo que recibís y acordarse de quienes aún necesitan más que vosotros”.

En nombre del alumnado becado ha hablado Francisco Javier Llamas Torrecilla, quien ha agradecido el apoyo familiar para seguir estudiante a pesar de las dificultades, y ha tenido unas palabras de recuerdo para los jóvenes de Las Palmeras que también merecen una ayuda.

Nerea, mientras tanto, tomaba nota y miraba todo con sus enormes ojos negros. Los mismos con los que mira las estrellas y escruta el barrio en el que vive, en el que no todo el mundo piensa como ella. “Yo a la gente que conozco, les digo que sigan estudiando por lo menos hasta sacarse la ESO. Porque, sino, no van a poder ni trabajar. Y más ahora. Y si no se puede avanzar, no se puede mejorar ”, afirma.