Jaén Merece Más, dispuesta a ir al Constitucional por la base logística del Ejército en Córdoba

La plataforma ciudadana Jaén Merece Más ha asegurado que está dispuesta a agotar los recursos en todas las instancias, incluido llegar al Tribunal Constitucional, si se confirma que la Fiscalía pide el sobreseimiento y archivo de la denuncia interpuesta en un juzgado de Madrid por la designación de Córdoba por parte del Ministerio de Defensa como sede de la base logística del Ejército, contemplada en el denominado Plan Colce.

Un juzgado de Madrid admite la demanda de Jaén contra la concesión a Córdoba de la base logística

Así, la plataforma tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de la petición cursada por la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid para que acuerde el sobreseimiento y archivo provisional de la causa penal abierta por un supuesto delito de prevaricación administrativa del que, Jaén Merece Más, podrían derivar "responsabilidades penales en las más altas instancias del Ministerio de Defensa, exvicepresidenta e incluso Presidencia del Gobierno de España".

Mientras, en Córdoba, los distintos agentes que participan en el proyecto de la base logística del Ejército de Tierra han seguido adelante con los trabajos preliminares, desde el propio Ayuntamiento a actuaciones de los empresarios o la Universidad.

La petición de Fiscalía llega cuando toda vez el juzgado instructor aún no ha resuelto el recurso frente a la decisión de no aceptar la personación y participación en el procedimiento como acusación popular de la plataforma ciudadana. Una decisión que, según Jaén Merece Más, "no es firme y será recurrido hasta las últimas instancias, incluyendo el amparo del Tribunal Constitucional, hasta conseguir dicha personación y poder defender los legítimos intereses de Jaén en este importantísimo tema".

Jaén Merece Más ha indicado que no comparte "en absoluto" la petición del Ministerio Público porque se "quiere evitar la investigación que es precisamente el objeto de una instrucción penal, no se necesitan de antemano las evidencias del delito, como opina la Fiscalía, las cuales por otro lado existen y están aportadas junto a la denuncia".

Por ello, se han mostrado confiados en que "la magistrada instructora de la causa no se aparte de la necesidad de investigación de los gravísimos hechos denunciados que provocaron la apertura de diligencias previas". "Desde Jaén Merece Más respetaremos pero recurriremos, en cuanto procesalmente nos sea posible, cualquier decisión que confirme el sobreseimiento y archivo provisional de la causa", señala la plataforma ciudadana en su escrito.

No obstante, Jaén Merece Más vuelve su mirada al Ayuntamiento de Jaén que "ha podido y debido personarse en la causa penal como interesada directa y por tanto como acusación particular, con el fin de defender y velar por los intereses de Jaén en lo acontecido, pues debe conocerse la verdad de lo ocurrido y pedir responsabilidades en su caso".

En este sentido, han vuelto a criticar al alcalde por no aceptar "la invitación" de la plataforma para que el Ayuntamiento de Jaén se personara en la causa como acusación particular, algo que según Jaén Merece Más, es "su obligación como máximo organismo que representa a esta ciudad, no a siglas políticas a las que parece no querer molestar".

La plataforma ha insistido en que no se conformará "con cualquier decisión que impida la investigación y depuración de responsabilidades en unos hechos que tanto daño y perjuicio han causado a esta provincia", y que defenderán "hasta las últimas instancias judiciales con o sin el apoyo de las instituciones jaeneras, las cuales son las que debieran haberse puesto al frente de ello desde el primer momento".