Jaén Merece Más pide al juzgado paralizar los trámites de la base logística en Córdoba

La plataforma ciudadana Jaén Merece Más ha solicitado medidas cautelares al Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid que ha admitido a trámite su denuncia sobre la designación de Córdoba como sede de la base logística del Ejército de Tierra y ha pedido la paralización de los trámites para este proyecto en la capital cordobesa.

Desde la plataforma jiennense han solicitado "la paralización de cualquier decisión presupuestaria o de cualquier otra índole en el desarrollo de la base logística Colce" hasta que "se depuren responsabilidades y se depure la legalidad de la decisión" de designar a Córdoba como sede de este proyecto.

Así lo ha indicado el abogado Marín Gámez, cuyo gabinete jurídico es el que se está encargando "de forma totalmente altruista" de llevar todo el procedimiento judicial que conlleva esta denuncia interpuesta contra el Ministerio de Defensa por un presunto delito de prevaricación administrativa.

La plataforma Jaén Merece Más ha "invitado" al Ayuntamiento de Jaén a personarse como acusación particular en la denuncia que interpusieron en mayo de este año por la designación de Córdoba como sede de la futura base logística del Ejército dentro del plan Colce y que ha sido admitida a trámite.

Gámez se ha mostrado confiado en que la plataforma pueda mantenerse en la causa como acusación popular, pero ha invitado al Ayuntamiento de Jaén y al resto de administraciones de la provincia a que se personen como acusación particular puesto que "tienen el interés directo al haber participado en el expediente" que en su día se presentó ante el Ministerio de Defensa con la candidatura de la capital jiennense.

El letrado ha incidido en que la decisión adoptada en su día por el Ministerio de Defensa para que Córdoba fuera sede de la base logística del Ejército, y a lo que Jaén capital también aspiraba, "no se ajusta a derecho" porque debería haber estado sometida a ley y a procedimiento "y en este caso no lo ha estado".

Gámez ha señalado que la decisión se anunció en una nota de prensa "sin resolución, sin expediente, como ha reconocido la propia secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro" en una respuesta por escrito a las preguntas formuladas por el propio Ayuntamiento de Jaén.

"Para nosotros --en alusión a la respuesta de Casteleiro-- es la concesión absoluta de que se han saltado todas las normas y procedimientos, en cuanto que no cabe una decisión arbitraria, caprichosa o graciosa", ha señalado el abogado, que ha incidido en que se han vulnerado los intereses generales de toda la ciudadanía y en particular de la de Jaén.

Desde la plataforma, Juan Afán, ha señalado que no está previsto pedir reunión alguna con el alcalde de Jaén, Julio Millán, para pedirle que el Ayuntamiento se persone como acusación particular, sino que lo están haciendo es "ponerse a su disposición".

"Si el Ayuntamiento hubiera hecho sus deberes nosotros no hubiéramos realizado esta denuncia penal. Nos ponemos a su disposición si están interesados, en suministrarle toda la información legal que tenemos en defensa de todos los jiennenses", ha dicho Afán.

Asimismo, ha reiterado que único objetivo que se persigue es "aclarar qué ha pasado con una ilusión, si ha habido algún problema judicial en esa decisión", ha concluido Afán.

Sobre la opción de que Jaén Merece Más se convierta en una formación política para concurrir a las elecciones autonómicas y generales, desde la plataforma se han limitado a señalar que esta cuestión se abordará en la próxima asamblea, aunque han reconocido que se trata de una opción en la que se está trabajando para "poner a la provincia de Jaén en el lugar que le corresponde".

