Institutos de Córdoba eliminan actividades fuera del centro tras la condena a dos docentes por la muerte de un alumno en una excursión

Tras la condena a una multa a dos profesores del IES Colonial de Fuente Palmera (Córdoba) por un delito de homicidio por imprudencia profesional tras la muerte de un menor ahogado en una excursión a los Baños de Popea, ya son varios los institutos de Córdoba que han decidido eliminar las actividades fuera del centro para el próximo curso.

Los claustros de profesores celebrados en los últimos días de junio en varios centros han abordado la cuestión y han aprobado eliminar o reducir al mínimo las salidas con alumnos del centro, argumentando no sentirse amparados por la ley en hechos como por los que han sido juzgados y condenados los docentes del IES Colonial, para los que la Fiscalía incluso pedía penas de prisión.

Esta misma semana, los claustros de profesores de institutos de enseñanza Secundaria de Córdoba como el Ángel de Saavedra o el López Neyra han tomado esta decisión, según ha podido conocer Cordópolis. En sus reuniones, se ha votado y aprobado una declaración por la que los profesores manifiestan "su rechazo al margen de discrecionalidad que la actual legislación deja a la hora de juzgar casos como éste" -en alusión al caso de los docentes del IES Colonial.

Además, según reza en concreto la declaración aprobada en el IES Ángel de Saavedra a la que ha tenido acceso este periódico-, los docentes comunican "su decisión de eliminar o (en el caso de estar comprometidas) reducir al mínimo las actividades extraescolares hasta que un marco normativo adecuado haga sentir amparo a los profesores en el ejercicio de esa función secundaria de su trabajo: la vigilancia de menores".

Solo los viajes de intercambio ya comprometidos

En el mismo sentido se ha pronunciado "por unanimidad" el claustro del IES López Neyra celebrado este martes, según confirman fuentes del equipo directivo. Este centro reducirá "al máximo" las salidas del centro y estudiará si mantener solo las ya comprometidas con financiación, como los viajes Erasmus de intercambio con centros educativos de otros países.

Una vez tomada la decisión por los claustros de profesores, en septiembre se verá reflejada en el Plan del Centro para el nuevo curso y cada departamento de área educativa será el encargado de plasmar la eliminación o reducción de las actividades fuera del centro para cada asignatura, explican las fuentes consultadas.

Los institutos que ya han tomado la decisión de eliminar o reducir al máximo este tipo de actividades han llevado al Consejo Escolar los escritos que han aprobado al respecto, para su toma de conocimiento y, en su caso, apoyo de la comunidad educativa a lo acordado por los docentes.

Otros institutos lo decidirán en septiembre

A los institutos que ya han tomado esta decisión sobre las actividades extraescolares fuera del centro -que son voluntarias y sobre las que cada uno de ellos tiene plena autonomía para decidir si se llevan a cabo o no-, se suman institutos que han pospuesto su pronunciamiento final al respecto hasta septiembre, por distintos motivos.

Es el caso del IES Gran Capitán, donde el sentir "mayoritario" actualmente es el de no hacer actividades que conlleven salir del centro con los alumnos, explican fuentes de este centro. Sin embargo, como en septiembre cambiará un 25% de la plantilla de docentes actuales por interinidades, cambios de destino, etc, han optado por que sea antes del inicio del curso cuando tomen la decisión final.

Desde los claustros de profesores que han optado por eliminar las salidas del centro, después de lo ocurrido con los docentes del IES Colonial de Fuente Palmera, también se ha querido mostrar con ello "su solidaridad con los dos compañeros condenados y con las acciones que emprendan para recurrir la sentencia en las instancias que correspondan", además de mostrar su posicionamiento "desde la más profunda compasión hacia la familia y amigos de Juan David, el alumno fallecido hace tres años durante una actividad extraescolar del IES "Colonial" de Fuente Palmera; y desde el respeto a la reciente sentencia judicial sobre el caso, que califica como homicidio imprudente la actuación de los dos profesores que participaban en la excursión".

Sentencia condenatoria

Hay que recordar que, la sentencia que ha condenado a una multa de 3.600 euros a los docentes del IES Colonial por un delito de homicidio por imprudencia profesional en lo ocurrido en la excursión a los Baños de Popea, recoge que ninguno de los profesores "advirtieron a los menores del peligro que entrañaba dicha acción, no viendo cómo el menor Juan David no tenía soltura nadando y sin vigilar posteriormente que, tras haber alcanzado dicho lugar, volvieran todos a la orilla en buen estado".

Además, continúa la magistrada, los procesados "no se percataron de la circunstancia de la profundidad del río y de que el menor no era suficientemente ducho nadando, que se cansó y no solicitó ayuda a ninguno de sus compañeros ni a los profesores que se encontraban allí, como tampoco del hecho de que de los siete menores que nadaban en el río en zona más alejada de la orilla, siendo un grupo no demasiado numeroso, sólo salieran seis de ellos. Finalizó dicha jornada de deporte sobre las 19:00 de la tarde que fue cuando, tras el recuento, echaron en falta al menor, que no había conseguido mantenerse a flote y que falleció a consecuencia de la inmersión en el río dado que no pudo alcanzar orilla".