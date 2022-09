Inés Ruiz, la profesora jubilada de Córdoba que ha reivindicado ante Pedro Sánchez “seguridad” para los pensionistas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este lunes el acto de arranque del curso político “Gobernamos contigo”, con medio centenar de ciudadanos invitados a La Moncloa, entre los que ha estado Inés Ruiz, una profesora jubilada cordobesa que ha puesto de manifiesto las reivindicaciones de los pensionistas ante el jefe del Ejecutivo.

Esta profesora cordobesa, que en su día formó parte del programa de visitas 'Moncloa Abierta', ha subido al atril delante del presidente para reivindicar “seguridad” para los pensionistas, certeza sobre sus ingresos en estos tiempos de inflación y crisis. “Necesitamos seguridad sobre nuestras pensiones, señor presidente”, le ha dicho directamente a Pedro Sánchez.

En su intervención, Inés Ruiz ha explicado que ha dedicado su vida laboral a la educación -“soy profesora, pero me gusta decir maestra porque maestro es el que enseña”-. Y ha querido hablar en La Moncloa “desde el punto de vista de la jubilación”, para hablar de las pensiones. “Estamos pasando momentos difíciles. Los precios cada día son más altos, se agudizan los problemas y muchos de nuestros mayores no llegan a fin de mes con lo que perciben”.

“Además, estamos ante un futuro incierto, no sabemos cómo va a ser el año que viene, no sabemos si van a subir más o subir menos. No sabemos cómo va a evolucionar nuestro futuro”.

Y ha reivindicado el papel de las personas mayores en la sociedad: “Los jubilados y jubiladas seguimos teniendo mucho que aportar a esta sociedad y queremos seguir formando parte de ella, contribuyendo con nuestra sabiduría, con la experiencia adquirida a lo largo de toda nuestra vida profesional”.

En su intervención ante Pedro Sánchez, ha pedido que “se cuente con nosotros para mejorar. Somos el 21% de la población y seguimos en activo, porque seguimos ayudando a nuestras familias económicamente (...) y además somos los nanyabuelos, como digo yo, es decir, cuidamos de los nietos, no recibimos ningún salario y a cambio recibimos un monto de cariño, con eso nos damos por pagados”.

Inés Ruiz ha concluido su intervención en La Moncloa asegurando que las personas jubiladas “seguimos siendo un pilar fundamental en el engranaje de nuestro país para que esto funcione. Por eso, debemos asegurarnos de que nuestra retribución sea justa y además se refleje el esfuerzo que hemos realizado durante nuestra larga vida de trabajo”.