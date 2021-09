La incidencia se desploma en Córdoba en una jornada con 70 positivos y sin nuevos fallecidos

La incidencia de la pandemia se ha desplomado de manera notable durante el fin de semana, según los datos oficiales de la Consejería de Salud y Familias del gobierno andaluz. Así, este lunes la tasa de contagio en la provincia de Córdoba está en 133 casos por cada 100.000 habitantes confirmados en las dos últimas semanas. Es la incidencia más baja de Andalucía.

Este desplome se debe a un fuerte descenso de nuevos contagios. Este lunes se han comunicado otros 70 positivos en la provincia de Córdoba. Pero ese no es un dato de una jornada, sino que se refiere a sábado y domingo. Además, la buena noticia es que no hay nuevos fallecidos.

Desde marzo de 2020 ya se han registrado en la provincia de Córdoba un total de 71.997 positivos confirmados a través de pruebas PCR o test de antígenos. En este tiempo han muerto en Córdoba 1.049 personas a causa del coronavirus.

Además, este lunes se han confirmado otros cuatro ingresos hospitalarios más, de los que dos han entrado en la UCI. Así, ya son 5.229 los ingresados por Covid 19 en la provincia de Córdoba desde que comenzó la pandemia, de los que 652 han pasado por la UCI.

Por otra parte, este fin de semana se han confirmado otras 427 altas. Así, ya son 65.705 los cordobeses que han logrado superar la enfermedad. De esta manera, el número de casos activos en estos momentos ronda las 5.000 personas.

Andalucía ha registrado este lunes 6 de septiembre una bajada de 81 pacientes hospitalizados por Covid respecto a la jornada anterior (48 horas) para situarse en un total de 773, lo que supone un descenso de 204 en la comparativa intersemanal y que la situación hospitalaria esté a niveles de mediados de julio, mientras que los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han descendido en dos y están en 187, 19 menos que los difundidos hace siete días.

Así lo detalla la Junta de Andalucía en un gráfico en su perfil de Twitter. De este modo, los hospitalizados continúan bajando, concretamente en 81 este lunes, tras hacerlo en 37 este sábado --el domingo no se informa de las cifras de hospitalizados--, en 15 el viernes, en 46 el jueves y en 70 el miércoles pasado, después de aumentar en 45 el martes y disminuir en 64 lunes anterior, cuando había 977 hospitalizados.

Por su parte, los pacientes en UCI han bajado en dos hasta los 187, después de mantenerse sin cambios el sábado, tras aumentar en siete el viernes, reducirse en seis el jueves y en 18 el miércoles, sin cambios el martes y disminuir en 13 el lunes anterior, contabilizándose 206 ingresados en cuidados intensivos.

Lejos quedan aún los picos de hospitalizados registrados en la tercera ola el 2 de febrero (4.980), en la segunda el 10 de noviembre del año pasado (3.478) y en la primera el 30 de marzo del mismo año (2.708). El de la cuarta ola en primavera de este año, que fue de menor incidencia que las anteriores, sí queda más cerca. Se registró el 20 de abril (1.593).

Respecto a las UCI, Andalucía también está muy por debajo del pico de la tercera ola alcanzado el 7 de febrero (735), del de la segunda el 18 de noviembre del año pasado (528) y del de la primera el 30 de marzo del mismo año (439). El de la cuarta ola queda más cerca y fue el 29 de abril (351).

