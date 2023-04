Ilustraciones cordobesas para promocionar por el mundo los ‘Alimentos de España’

Hace unos años, el arquitecto e ilustrador cordobés Rafael Obrero, realizó un dibujo para la Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) en el que se promocionaba en Japón el jamón ibérico. Esa creación gustó en el Ministerio de Agricultura y le encargaron que fuera el autor de una serie de ilustraciones para promocionar la marca Alimentos de España, con todas las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas del país.

Un primer grupo de esas ilustraciones se hicieron hace cinco años y, con la pandemia de por medio, la serie se completó el año pasado y ha acabado de difundirse ahora en 2023. Carteles y desplegables, con ilustraciones de Rafael Obrero y el diseño de Pablo Gallego, ambos con estudio en Córdoba, para promocionar los Alimentos de España por todo el mundo.

Estas creaciones conllevaron, en primer lugar, “un trabajo de documentación importante, ahondando en todas las Denominaciones de Origen que conforman los grupos de alimentos, de manera que estuvieran representadas todas”, explica a este periódico Obrero.

Y, a partir de ahí, el diseño y la ilustración tomaron el protagonismo. Las acuarelas unen, de un lado, paisajes representativos de las zonas donde se produce cada grupo de alimentos; de otro lado, bodegones con los productos de cada DO y las herramientas u objetos relacionados con ellos; y, finalmente, una muestra de la arquitectura típica de las zonas de estos alimentos.

Todas las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas se incluyen en trece grupos de Alimentos de España, con otras tantas ilustraciones por cada uno de ellos: productos cárnicos, carnes frescas, frutas y hortalizas, aceite de oliva, quesos, vinos, mieles, frutos secos y aceitunas, legumbres y arroces, bebidas espirituosas, especias y vinagres, productos de panadería y pastelería, y productos pesqueros, completan este particular ‘menú’.

Y junto a cada uno de los productos señeros de la calidad agroalimentaria española, la creatividad de estos cordobeses lleva a ver la arquitectura relacionada con cada comarca, desde un faro, a una masía, una barraca o un molino, por ejemplo, típicos de distintas partes del país y vinculados a los territorios de producción de los distintos Alimentos de España.

“Ha sido un trabajo relativamente complejo”, dice Obrero, para destacar que se ha debido recoger “la diversidad de alimentos, pero también de paisajes y de elementos de la arquitectura de cada zona”.

Los detalles de cada DO, de cada comarca, de cada producto, se dan la mano con la presentación del propio material promocional que, cuidadosamente, se pliega con una faja impresa, a su vez, con una trama de dibujos de los alimentos que difunde.

Con todo ello, el Ministerio de Agricultura ha impreso estos carteles y desplegables para utilizarlo como material de promoción en ferias de alimentación y actos donde España esté presente. Y, asimismo, estas ilustraciones están disponibles en la página web de Ministerio para que puedan ser descargados por las Denominaciones de Origen y otros usuarios.

