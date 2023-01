Los hoteles de Córdoba, los únicos de Andalucía donde cayó más el turismo nacional que el extrajero

Los hoteles de Córdoba son los únicos de toda Andalucía donde los turistas nacionales han descendido comparativamente más que lo han hecho los turistas extranjeros. Es el resultado de cruzar los datos de viajeros y pernoctaciones de los ejercicios 2022 y 2019, el último antes de la pandemia de la Covid.

Eso es lo que ha hecho Antonio Ramos, consultor y socio de la Agencia de Desarrollo Ideas y Turismo (Adeitur). Su análisis sitúa a la planta hotelera de Córdoba a la cola de la recuperación en Andalucía, a falta de incluir en este examen estadístico los datos de los apartamentos turísticos, que, al menos hasta noviembre, estaban batiendo récords turísticos.

No se puede decir lo mismo de los hoteles. Según Ramos, Granada, seguida de Córdoba, son las provincias que, a nivel hotelero, aún están más lejos de recuperarse respecto al año 2019, tanto del número de visitantes como de pernoctaciones. La de Córdoba es la que muestra peores datos en turismo nacional, con una caída del 8,89%.

“Si los turistas y pernoctaciones nacionales aún les queda por recuperarse, los extranjeros son una asignatura pendiente de enorme importancia, alcanzando en Granada un -42% de turistas extranjeros y un -37% de pernoctaciones. En Córdoba, estas diferencias de los extranjeros suponen un -25% de turistas y un -23% de pernoctaciones”, señala el analista.

Ramos, de hecho, advierte de que Córdoba, si bien va rascando décimas año tras año al índice de pernoctación, con su 1,73 noches por turista en 2022 en los establecimientos hoteleros, “sigue siendo la provincia más considerada de paso de toda Andalucía”.

A nivel regional, el consultor estima que Andalucía está aún a algo más del 8% para recuperar las cifras del año prepandemia de 2019. A su juicio, la culpa la tienen las entradas y pernoctaciones de los extranjeros con un -21,22% y - 16,91% respectivamente. Sin embargo, en cuanto al número de visitantes nacionales con sus pernoctaciones, han logrado superar al año 2019.

Jaén es la única provincia andaluza que, tanto el número de turistas como las pernoctaciones han logrado superar al año 2019, incluso manteniendo números negativos en las pernoctaciones de los extranjeros. Málaga y Cádiz, seguidas de Almería, aunque no han llegado a recuperarse totalmente desde 2019, sus grandes cifras y enorme recuperación son las que más han influido en la reducción de la diferencia de Andalucía.

Huelva ha conseguido superar al año 2029 en cuanto al número de turistas, gracias a los nacionales. Sin embargo aún le queda un 11,48% para recuperar las pernoctaciones.

En definitiva, son las llegadas de extranjeros los que conseguirán que Andalucía supere los datos de la prepandemia, prácticamente en todas las provincias, salvo y curiosamente en Córdoba, ya que es la única provincia en la que los turistas nacionales han descendido, desde el 2019, más que lo han hecho los turistas extranjeros.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!