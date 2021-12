'La herradura de la fortuna' de Baena, del quinto premio en 2020 a un cuarto este año

La administración número 2 de Baena (Córdoba) ha vuelto a dar un premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Si el año pasado vendieron un quinto premio, en esta ocasión, la suerte ha deparado que de su ventanilla haya salido un cuarto premio.

La herradura de la fortuna -nombre de la administración ubicada en la calle Henares, 6 de Baena-, ha hecho gala de su denominación. "Estoy muy feliz" explicaba a Cordópolis la propietaria de la administración, Sandra Carmen Gómez, "desbordada" de llamadas y felicitaciones nada más conocerse el premio.

De su ventanilla ha salido un décimo de máquina del número 42.833, agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad de este 22 de diciembre, dotado con 200.000 euros a la serie. "Es imposible saber quién se lo llevó", reconoce al explicar que el décimo premiado ha sido vendido por máquina.

Sandra Carmen lleva solo tres años como propietaria de la administración, "que heredé de mi madre" después de 40 años con ella y, en este último tiempo, ya dio un quinto premio de la Lotería de Navidad de 2020, esta pasada primavera el premio de la Lotería Nacional del sábado y, ahora, "de momento", este cuarto premio con 20.000 euros al décimo del agraciado que se lo llevara. "Todavía sigue el sorteo, a ver si damos más premios", dice, confiada, después de que desde las 10:59 de este miércoles, hora en la que ha salido este cuarto premio, el azar haya sonreido de nuevo a 'La herradura de la fortuna'.

