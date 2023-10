Las exhumaciones de las fosas de represaliados de Córdoba comenzarán la próxima semana, 87 años después

Hace ahora dos años, en octubre de 2021, las excavaciones en el cuadro de la Virgen de los Dolores del cementerio de La Salud de Córdoba hallaron, bajo metro y sesenta centímetros de terreno, los restos de al menos trece personas, asesinadas y arrojadas unas encima de otras, confirmando la aparición de una gran fosa común de represaliados de la Guerra Civil. Sondeos como ese y los del cementerio de San Rafael arrojaron certeza sobre la realidad que testimonios orales y escritos, además de pruebas fotográficas, habían descrito: más de 4.000 personas fueron represaliadas y asesinadas durante la Guerra Civil y el franquismo en Córdoba, y arrojadas en su día a fosas comunes de ambos camposantos. Ahora, 87 años después del inicio de aquel horror, las exhumaciones de las fosas que guardan los restos de las personas represaliadas comenzarán, al fin, la próxima semana. Y lo harán en ese mismo cuadro de la Virgen de los Dolores.

Fuentes del Ayuntamiento de la capital han confirmado a Cordópolis que ya el lunes pasado, Themis Córdoba, la empresa encargada de realizar estos trabajos, estuvo en La Salud realizando mediciones sobre el terreno para realizar los trabajos. El movimiento de tierras, las tareas iniciales para las exhumaciones, arrancarán ya la próxima semana.

De hecho, la asociaciones de familiares de personas represaliadas Dejadnos Llorar, ha organizado un acto este próximo domingo 22 de octubre, en memoria de las víctimas y por el inicio de las exhumaciones, cuyo inicio esperan para el día siguiente, lunes 23. Estarán presentes los últimos familiares vivos de los represaliados, niños cuando ocurrieron los hechos, que darán fe de los 87 años de espera de sus familias.

Los trabajos se iniciarán en la fosa común situada en el cuadro de la Virgen de los Dolores, en el cementerio de La Salud, en la que se calcula que puedan estar sepultadas entre 500 y 800 víctimas asesinadas en los primeros meses del golpe militar en 1936.

Cerca, en el cuadro de San Ramón también se hallaron restos de personas represaliadas y se exhumaron a más de una veintena, obteniendo pruebas de ADN para cruzarlas con la de los familiares que buscan los restos de sus seres queridos. En otro cuadro, el de San Plácido, las catas arqueológicas también dieron resultado positivo y se sabe que allí reposan más represaliados en una fosa común.

En total, el estudio documental previo sobre las fosas del cementerio de La Salud y del de San Rafael señalan que en ambos camposantos de Córdoba se enterraron a más de 4.000 víctimas del golpe de estado de 1936 y el franquismo. Por eso, durante todo este tiempo, sus familiares han llamado a su petición de justicia y reparación, La causa de los 4.000.

De su incansable reclamación nació el compromiso que alcanzaron las cuatro administraciones -Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Córdoba-, para financiar la mayor tarea de recuperación de víctimas en las fosas de ambos cementerios. En total, 1,6 millones de euros, a partes iguales entre las cuatro administraciones, gracias a un convenio de colaboración firmado por todas las instituciones en diciembre de 2020. Hasta casi tres años después, no va a arrancar la tarea de exhumación que acordaron.

En ese tiempo se llevaron a cabo distintos sondeos para ubicar las fosas que testimonios y documentos sitúaban en los cementerios de La Salud y en San Rafael. Y en ambos casos, el resultado fue positivo, hallando restos de personas represaliadas en 1936 y años posteriores, localizando así la ubicación exacta de las fosas en cada uno de los camposantos.

De un lado, en La Salud los trabajos de sondeo han concluido con el hallazgo de varias fosas en distintos cuadros del cementerio, entre ellos un enterramiento común de gran envergadura. De otro lado, en San Rafael, los expertos dieron finalmente con restos de varios cuerpos que alumbraban la ubicación de la fosa de este cementerio.

El retraso en los plazos ha conllevado una reprogramación de las tareas de exhumación que ahora se prevén desarrollar desde finales de octubre 2023 al año 2025.

Junto a ello, Dejadnos Llorar también reclama que se ponga en marcha la Oficina de Atención a los familiares de las víctimas. Fue un compromiso adquirido en la comisión interinstitucional que aborda este proyecto. Para las familias, es esencial que haya una Oficina de Atención para impulsar la recogida de ADN de los familiares e informarles de todo el proceso que se va a llevar a cabo, durante las tareas de exhumación de las fosas.

