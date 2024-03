El Esparraguero y El Rescatado agotan todas las túnicas que podían ceder

Las hermandades del Santísimo Cristo de Gracia, El Esparraguero, y la de El Rescatado han comunicado la suspensión del reparto de túnicas debido a que han agotado los depósitos de hábitos con los que cuentan para el alquiler.

La primera en hacerlo fue El Esparraguero, que comunicó esta decisión el pasado 27 de febrero. En su caso, la Casa Hermandad está abierta en horario de 19:30 a 21:30 para que, todos aquellos nuevos hermanos que deseen confeccionar el hábito nazareno en propiedad, puedan conocer las telas y los patrones usados en las túnicas. Se trata del segundo año consecutivo que la hermandad agota su depósito de hábitos.

El Rescatado, por su parte, ha comunicado la decisión este martes, asegurando que solo podrá atender citas de aquellos hermanos que tengan a disposición una túnica en propiedad, costaleros de ambos pasos y mantillas de María Santísima de la Amargura.

