La empresa que ha reabierto las minas en Aznalcóllar busca plata, plomo y zinc en Sierra Morena

Minorbis S. L., la empresa que ha reabierto y explota la mina de Aznalcóllar (en Sevilla), ha recibido el permiso de la Junta de Andalucía para investigar una posible veta de plata, plomo y zinc en Sierra Morena, en un paraje que está al oeste del embalse de La Breña II, en los términos municipales de Posadas y Almodóvar del Río, y en las cercanías de Santa María de Trassierra.

La compañía ha recibido ya la autorización ambiental unificada necesaria para iniciar la investigación, sobre una superficie de 15 kilómetros cuadrados. No se descarta el descubrimiento de “otros minerales metálicos” que “existan en el yacimiento”, según se detalla en el anexo.

El permiso ha recibido el nombre de Calamón y así se llamaría una futura e hipotética mina que se pueda abrir en esta zona de Sierra Morena. El proyecto de investigación se ha solicitado para un plazo de tres años. En este tiempo se tiene que recopilar y analizar información previa (especialmente del Instituto Geológico Minero de España) y hacer un reconocimiento de indicios mineros. Estos dos iniciativas se tienen que ejecutar durante el primer años.

Hasta el segundo año no se iniciará una prospección geofísica, donde se determinará la existencia de zonas de fractura en las que pueden existir materiales aprovechables. Y los sondeos sobre el terreno ya no se producirán hasta el tercer año. El gobierno andaluz ha autorizado un total de cinco sondeos de 500 metros de profundidad cada uno y un diámetro que no será superior al metro.

El permiso prevé también una nueva técnica, una modelización del yacimiento en 3D. El objetivo sería saber exactamente cómo puede ser la futura mina sobre la que se va a investigar, y si finalmente merece la pena o no su apertura.

Minorbis tiene un plazo de cuatro años como máximo para acometer todos los trabajos. Después la autorización se considerará caducada y habría que reiniciarla.

Minorbis es una empresa que está participada por la cordobesa Magtel y que se ha asociado con el grupo México para la apertura de la mina sevillana, en uno de las grandes concesiones de la Junta de Andalucía antes del cambio de gobierno.