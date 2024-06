Ecologistas reclama que se respete la cobertura vegetal ante las presiones para despejar la fachada mediática del C3A

Ecologistas en Acción ha expresado a través de un comunicado “su más firme oposición a una posible intervención en el arbolado de los márgenes del río para despejar la vista de la fachada mediática del C3A en la que se proyectan videocreaciones artísticas basadas en la iluminación de dicho espacio”.

“El mundo no va a ser peor porque en la fachada del C3A no se proyecten intervenciones artísticas, pero la situación de emergencia climática sí obliga a no perder de forma injustificada ni un solo centímetro cuadrado de vida vegetal”, ha afirmado el colectivo ecologista.

“En estos tiempos convulsos e inciertos hay que tomar decisiones que no siempre gustarán a todo el mundo -continúa el colectivo-. Subrayamos el carácter simbólico de esta situación que puede tener un gran valor concienciador. Priorizar lo verde, priorizar la vida, tiene un marcado simbolismo que debemos aprovechar. Preferiríamos no tener que tomar este tipo de decisiones, pero si hay que elegir entre expresión cultural y valor ambiental, estamos obligadas a optar por este último”.

“Sí a la cultura en todas sus expresiones cuando ésta se manifiesta de forma respetuosa con el entorno y los ecosistemas. Cuando la cultura, muy a menudo dirigida por las élites intelectuales para autoconsumo, choca con el interés general, es un problema que atañe al promotor y no debe resolverse a costa del interés general. Y el desarrollo equilibrado de un ecosistema es pieza clave en el interés general en un planeta en el que, como decía el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ”ya no podemos hablar de calentamiento global. Entramos en la era de la ebullición global“. Tal es el reto al que nos enfrentamos”.

“No debemos olvidar -manifiesta Ecologistas- que los últimos datos ofrecidos por los observatorios climáticos indican que en los últimos doce meses el planeta ha superado por primera vez el límite de incremento de la temperatura media del planeta, 1,5 ºC, que la ciencia señala como umbral que no debermos traspasar si queremos evitar una impredecible ruptura del equilibrio climático”. En estas circunstancias, “todas las medidas que tomemos, por insignificantes que parezcan, son necesarias. No tenemos que olvidar que estamos en una situación de emergencia climática”.

“Esta emergencia amenaza a nuestra ciudad con sufrir para finales de este siglo una media de maś de 70 días con temperaturas superiores a los 40 ºC, según datos recogidos en el Mapa del Clima de Andalucía publicado por la Junta de Andalucía. La ebullición global de la que habla Guterres, tendrá su máxima expresión en nuestra ciudad si no se toman medidas valientes y contundentes”, finaliza el colectivo.