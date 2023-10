La Diócesis de Córdoba ha comunicado 25 casos de abusos sexuales en el seno de la iglesia de la provincia

La Diócesis de Córdoba ha sido la segunda de toda España que más casos de presuntos abusos sexuales en el seno de la Iglesia ha comunicado al Defensor del Pueblo, que este viernes entregó un extenso informe en el Congreso de los Diputados. En concreto, la Diócesis cordobesa ha comunicado 26 casos, de los que finalmente uno ha sido descartado. Por tanto, se han formalizado, con conocimiento de la Diócesis, un total de 25. Supera a los 21 casos comunicados en Barcelona y a nivel nacional solo está por detrás de los 27 de Madrid.

El Obispado señala que en la investigación interna que ha desarrollado ha encontrado a 27 presuntos agresores. Eso sí, no ha remitido ni nombre ni iniciales al Defensor para la elaboración de su informe. La Diócesis informa que 19 de esos presuntos agresores eran sacerdotes, cuatro religiosos pero no clérigos y cuatro laicos.

La iglesia cordobesa también conocería a presuntas víctimas. En total, habría detectado 35 en la provincia de Córdoba, de las que la inmensa mayoría, 32, eran menores de edad en el momento de los hechos. 15 de ellos son hombres y 12 son mujeres, según se detalla en el informe.

La mayor parte de los abusos detectados por la iglesia en Córdoba se produjeron entre los años 2000 y la actualidad, un total de 12. También constan dos casos de entre 1980 y 1999, y hay cinco en los que no se ofrecen datos sobre fechas.

Por último, la iglesia religiosa asegura que en 23 casos intervino a través del procedimiento canónico contra los presuntos autores y que 13 de ellos se derivaron al procedimiento civil ordinario. La iglesia cordobesa creó su oficina contra los abusos sexuales el 21 de mayo del 2019 y ha sido desde ahí desde donde se han ido coordinando todos los casos conocidos y que forman parte del informe del Defensor del Pueblo en España.

En la provincia de Córdoba ha habido casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes que han sido juzgados y que han acabado en condenas. En el año 2003, un sacerdote que ejercía en Peñarroya-Pueblonuevo fue condenado a 11 años de cárcel por abusar de ocho menores de entre ocho y 11 años. Este sacerdote no fue apartado de la iglesia, sino que acabó trabajando en el Archivo de la Diócesis, tal y como publicó este medio en el año 2014.

Otro cura fue condenado a cinco años y un día de cárcel por abusar de una niña en la iglesia de Villanueva del Duque. Este sacerdote tenía antecedentes penales por haber militado en una organización de ultraderecha en Cataluña. El sacerdote siguió dando misa hasta que la sentencia fue ratificada. El Obispado apartó inicialmente al cura de su iglesia original, pero no del sacerdocio.

La última condena fue la de un fraile, de la orden franciscana, que era profesor. Este fraile impartía clases de Religión y fue condenado a 20 años de cárcel por abusar de cuatro de sus alumnas, que eran menores de edad. Los hechos habrían ocurrido entre los años 2012 y 2014.

