Diez veces más caro del campo al supermercado: el caso del ajo y otros alimentos que disparan su precio

La diferencia del precio que se paga en origen al agricultor y lo que paga el consumidor en un supermercado ha vuelto a tocar techo y hay productos de alimentación que multiplican hasta por diez su valor.

Hasta casi diez veces más caro del campo al supermercado se paga el ajo, el alimento que lidera esta diferencia en el último Índice de Precios en Origen y Destino de Alimentos que elabora la organización agraria COAG. Si al agricultor se le paga en el campo 0,60 euros el kilo de ajos, el consumidor lo está comprando por 5,99 euros, multiplicándose así su precio 9,98 veces, según el último informe de precios, correspondiente a diciembre pasado.

El ajo no está solo en esta revalorización de precios del campo a la mesa. Muchos otros alimentos multiplican sus precios en origen hasta el consumidor y, de hecho, en el últido dato del Índice de Precios al Consumo (IPC), aunque este se frenaba por la bajada del precio de la energía y combustibles, el coste de los alimentos seguía desbocado.

Como el ajo, la uva de mesa ocupa el segundo puesto en la multiplicación de su precio hasta llegar al consumidor: 0.73 euros en el campo y 5,56 euros en el supermercado (7,62 veces más). Le siguen alimentos como la lechuga -multiplica su valor 6,88 al pasar de 0,17 euros en el campo a 1.17 en destino); la naranja pasa de 0,28 euros a 1,78 (6,36 veces más), la aceituna de mesa pasa de 0,91 euros a 5,60 (6,15 veces más), mientras que las acelgas multiplican su precio 6,10 veces - de 0,42 euros en el campo a 2,56 euros para el consumidor-.

Las mandarinas se pagan en el campo a 0,40 euros y en el comercio a 2,43 euros (6,36 veces más), mientras que los limones pasan de 0,40 euros a 2.42 en el supermercado (0,05 veces más).

En porcentaje, la diferencia del precio en origen y destino alcanza el 898% en el caso del ajo, el 662% en el caso de la uva de mesa, el 588% en las lechugas, el 536% en las naranjas, el 515% en las aceitunas de mesa, el 510% en las acelgas, el 508% en las mandarinas y el 505% en el caso de los limones.

Hay que recordar que en el IPC conocido este mes de enero, el coste de los alimentos seguía absolutamente disparado, según los datos del Nacional de Estadística. Por eso, la contención de la inflación no se nota en los bolsillos por el coste de los alimentos. Los precios de la cesta de la compra han subido en un año en un 14,4% en Córdoba. Y solo en el mes de diciembre, el incremento ha sido del 1,4%.

A nivel estatal, los precios de los alimentos crecieron en diciembre un 15,7% en tasa interanual, cuatro décimas más que en noviembre y su tasa más alta desde el comienzo de la serie, en 1994. Dentro de los alimentos, los que más han subido de precio en el último año son el azúcar (+50,6%); los aceites y grasas (+38,1%); la leche (+37,2%); los huevos (+29,8%); los productos lácteos (+23,4%); los cereales (+22,7%) y las patatas (+22,6%).

