La inflación se contiene en Córdoba a la vez que se dispara el precio de los alimentos

La inflación comienza a contenerse en la provincia de Córdoba, gracias a la reducción de los precios de la electricidad y de los combustibles. Pero el coste de los alimentos sigue absolutamente desbocado y disparado, según los datos que ha difundido en la mañana de este viernes el Instituto Nacional de Estadística.

El Índice de Precios al Consumo (IPC), la tasa que mide la inflación en España, se ha ido en la provincia de Córdoba al 5,2%. Es una cifra alta pero no tanto como después de verano, cuando estaba en el 11%. La inflación cordobesa es, además, inferior a la media nacional en cinco décimas. En España, el IPC está en el 5,7%. Es la cifra más baja de toda Europa, pero también sigue estando muy arriba.

No obstante, la contención de la inflación no se nota en los bolsillos de los cordobeses por una razón: el coste de los alimentos. Los precios de la cesta de la compra han subido en un año en un 14,4%. Solo en el mes de diciembre, el incremento ha sido del 1,4%, según los datos difundidos este viernes por el INE.

Sin embargo, la inflación se contiene por el descenso de un 9% de los costes de la vivienda, donde se incluyen los precios de la electricidad. En lo que va de año, los precios del transporte han subido un 4,2%. Pero es que en diciembre bajaron en más de un 5%, según la estadística oficial.

Después de los alimentos, lo que más ha subido en 2022 ha sido el precio de los muebles (más de un 8%), seguido de las bebidas alcohólicas y el tabaco, que se han encarecido en un 7,2%. Además, también ha subido de manera notable el precio de los restaurantes y los hoteles, en un 6,8%, según los datos oficiales. El resto de precios han oscilado en el margen de la inflación.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió dos décimas en diciembre en relación al mes anterior y recortó 1,1 puntos su tasa interanual, hasta el 5,7%, su cifra más baja desde noviembre de 2021, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que rebajan en una décima los avanzados por el organismo a finales del mes pasado, cuando apuntó a un IPC interanual del 5,8% y a un ascenso mensual de los precios del 0,3%.

No ha sido así en el caso de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), donde el INE ha elevado una décima su estimación inicial del 6,9%. Así, el IPC subyacente finalmente cerró diciembre en el 7%, tasa siete décimas superior a la de noviembre y la más elevada desde noviembre de 1992.

Con este dato, la inflación subyacente supera al índice general por primera vez desde febrero de 2021 y abre con él una brecha de 1,3 puntos.

La inflación interanual de diciembre (5,7%) es más de cinco puntos inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando la inflación escaló hasta el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984.

Con la moderación registrada en el último mes de 2022, la inflación suma cinco meses consecutivos de descensos en su tasa interanual después de que en agosto bajara tres décimas, hasta el 10,5%; en septiembre disminuyera 1,6 puntos, hasta el 8,9%; en octubre se redujera 1,6 puntos, hasta el 7,3%, y en noviembre bajara medio punto, hasta el 6,8%.

Según el INE, la moderación del IPC interanual hasta el 5,7% en diciembre se debe, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y del gasóleo para calefacción y al hecho de que la electricidad subió en diciembre de 2022 menos de lo que lo hizo en igual mes de 2021.

Los precios de los alimentos, por contra, crecieron en diciembre un 15,7% en tasa interanual, cuatro décimas más que en noviembre y su tasa más alta desde el comienzo de la serie, en 1994.

Dentro de los alimentos, los que más han subido de precio en el último año son el azúcar (+50,6%); los aceites y grasas (+38,1%); la leche (+37,2%); los huevos (+29,8%); los productos lácteos (+23,4%); los cereales (+22,7%) y las patatas (+22,6%).

Sin tener en cuenta la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y las variaciones sobre otros impuestos, el IPC interanual alcanzó en diciembre el 6%, tres décimas por encima de la tasa general del 6,8%. Así lo refleja el IPC a impuestos constantes que el INE también publica en el marco de esta estadística.

En términos mensuales (diciembre de 2022 sobre noviembre del mismo año), el IPC registró un aumento de dos décimas, en contraste con el descenso del 0,1% experimentado en noviembre. En este ascenso influyeron también los alimentos, que elevaron sus precios un 1,6% respecto al mes anterior.

En el último mes de 2022, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 5,5%, más de un punto por debajo de la del mes anterior.

