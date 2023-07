La deuda por habitante en Córdoba capital aumenta 25 euros en un año

La deuda por habitante en Córdoba capital ha aumentado en 25 euros en el último año. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha dado a conocer los datos de deuda de los Ayuntamientos de España, con información facilitada por los propios consistorios. Así, en el de Córdoba capital ha aumentado la deuda, que pasa de los 548 euros por habitante del año pasado a los 573 euros de este ejercicio.

En la provincia de Córdoba, el de Córdoba es el segundo ayuntamiento que presenta un mayor ratio de deuda con respecto a su población. Solo tiene una deuda más elevada el Ayuntamiento de El Guijo. Aunque la ha reducido, sigue siendo muy alta. Cada habitante debería una media de 1.133 euros.

El caso de la deuda del Ayuntamiento de Córdoba se debe a la aportación extraordinaria para financiar las obras de la Base Logística del Ejército de Tierra, pero no solo. En total, el Consistorio de la capital debe 183 millones de euros a los bancos, casi siete millones más que el año anterior. El Guijo mantiene una deuda que no llega ni a los 400.000 euros. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que el Ayuntamiento de Córdoba entre en déficit al cierre del ejercicio del 2023, según los datos enviados durante el mes de junio por el propio consistorio y “una vez depurado el impacto positivo en el año de la compensación a cobrar por la liquidación de 2020”.

A pesar de la previsión, el Ayuntamiento de Córdoba goza de buena salud económica. La propia Airef reconoce que la deuda municipal solo supone el 56% del presupuesto anual que maneja el consistorio.

Después de Córdoba, el tercer ayuntamiento cordobés que más debe por habitante es Cañete de las Torres, donde también se ha incrementado el débito hasta los 468 euros por vecino. A continuación estaría Almodóvar del Río, con 430 euros de deuda por habitante, y Priego de Córdoba, con 406 euros por habitante.

Por otra parte, en toda la provincia hay 39 ayuntamientos que no tienen deuda alguna. Es decir, más de la mitad de los municipios de la provincia mantienen una gran solvencia en sus cuentas. Tanta que no tienen que recurrir a financiarse en los bancos para poder atender su tesorería.

