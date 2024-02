Denuncian el mal estado de postes eléctricos en la Sierra y el riesgo de incendio

La pasada semana, la asociación ambientalista Ecologistas en Acción denunciaba la apertura de una pista forestal que había arrasado con el monte mediterráneo, en suelo de especial protección, en la Sierra de Córdoba. La pista se abrió para sustituir un poste de apoyo de una línea de suministro eléctrico. El poste primitivo estaba deteriorado y se cayó por el viento tiempo atrás. Y vecinos de la zona ponen el foco en la falta de mantenimiento de muchos de estos apoyos de las líneas eléctricas y el riesgo que suponen como potenciales origen de incendios.

“Ese poste se cayó por falta de mantenimiento y el viento. Si eso ocurre en verano, se hubiera generado un desastre, porque al caer pueden saltar chispas y se hubiera generado un incendio”. Con estas palabras denuncian desde la Agrupación de Voluntarios del Grupo de Pronto Auxilio de Las Siete Fincas el estado de un gran número de postes de la red eléctrica en plena Sierra de Córdoba.

En imágenes facilitadas por esta agrupación -que acude desde su ubicación en la Sierra a cualquier incendio que pueda producirse para colaborar con los bomberos y el Infoca-, se pueden observar postes eléctricos oxidados y algunos llegan a estar tumbados, con el cableado eléctrico sobre árboles. “Llevan sin mantenimiento muchos años”, denuncia Juan Jiménez, presidente del grupo de voluntarios.

“Igual que ese poste que se cayó hay muchos otros, de la red de distribución en alta y media tensión”, apunta. Asegura que hay postes en buenas condiciones, pero que otros muchos no lo están y comportan un serio riesgo, sobre todo cuando el campo sufra las altas temperaturas y la sequía, aumentando el riesgo de incendio con cualquier chispa que pueda saltar.

Por eso, reclaman que se realice el mantenimiento adecuado de estos postes del suministro eléctrico porque la actual falta de él “es una realidad, es un riesgo”.

Los voluntarios de este grupo conocen bien la Sierra de Córdoba y las dificultades de acceso en algunos puntos hacia los apoyos de la red eléctrica, si bien piden que se realicen las labores de mantenimiento o de sustitución de aquellos postes que lo requieran por su mal estado, con el objetivo de minimizar el peligro de incendio en los próximos meses.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!