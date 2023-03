Los delitos aumentaron un 22% en Córdoba en 2022 respecto al año anterior

La provincia de Córdoba registró un 22,3% más de delitos en 2022 que durante el año anterior, al pasar de un total de 23.307 infracciones penales en 2021 a las 28.512 contabilizadas el año pasado.

Así lo pone de manifiesto la estadística sobre criminalidad emitida por el Ministerio del Interior con datos registrados entre enero y diciembre de 2022, donde destaca el aumento del 200% de los homicidios dolosos y asesinatos consumados, al pasar de uno a los tres durante el pasado año.

Los hurtos aumentaron un 35%, con 6.084 registrados, mientras que los robos con violencia e intimidación ascendieron un 34,4%, con 367. Los robos con fuerza en domicilios subieron un 30% (se produjeron 957) y la sustracción de vehículos subió un porcentaje similar, con 239 registradas.

Los delitos de índole sexual se han incrementado un 10,4%, al pasar de los 192 del año 2021 a los 212 del año pasado. Las agresiones sexuales con penetración fueron 25 -una más que el año anterior-.

Llama la atención también el aumento del 37,8% de la cibercriminalidad, al pasar de los 3.953 delitos de 2021 a los 5.446 del pasado año. Las estafas informáticas crecieron un 47%, registrando 4.662 frente a las 3.127 del año anterior. La cifra de otros ciberdelitos se mantienen similares, con 784 en 2022 y las 781 de 2021.

La estadística del Ministerio del Interior sobre el año pasado registra 15 homicidios dolosos y asesinatos en tentativa, 293 delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias.

Con todo, el único tipo de delitos que ha bajado en 2022 con respecto al año anterior es el tráfico de drogas, al registrarse un -20,7% con 146 delitos.

