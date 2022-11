Los cordobeses que viven de alquiler necesitan un tercio de sus ingresos para pagar la renta

El porcentaje de los ingresos que los cordobeses destinan a afrontar el alquiler de una vivienda se incrementó en dos puntos en el último año, y la renta ya se come prácticamente un tercio de los salarios de aquellos que optan por el arrendamiento en la provincia de Córdoba.

Es una de las conclusiones del último informe de la web inmobiliaria Idealista, realizado cruzando los precios del alquiler en septiembre de 2022 y la estimación de ingresos familiares en esa misma fecha, y que muestra que, en la provincia de Córdoba, el esfuerzo para pagar el alquiler es mayor este año que en 2021, entre otras cuestiones por la inflación.

Así, si hace un año los cordobeses destinaban el 26,2% de sus ingresos a pagar el arrendamiento de una vivienda, este año pagan el 28,5%. La provincia, en cualquier caso, está a la cola de Andalucía, según los datos de Idealista. Jaén, donde se destina el 21,2% del sueldo a pagar el alquiler, es la provincia andaluza donde menos esfuerzo se hace para cubrir este gasto, mientras que Sevilla es donde más, con un 34,7%.

En el caso de Córdoba capital, los datos del informe son muy curiosos, en tanto a que es una de las pocas ciudades de España y la única de Andalucía donde no ha aumentado el esfuerzo para pagar el alquiler. Esto se debe a que los ingresos familiares de los residentes en la capital han crecido por encima del coste del alquiler.

En este sentido, los responsables del informe señalan que la tasa de esfuerzo mide el peso de la vivienda sobre el poder adquisitivo del hogar, por este motivo nuestros cálculos se realizan a partir del valor de la vivienda, sea en compraventa o alquiler, junto con nuestras estimaciones de renta neta familiar. En particular, en el caso del alquiler, se mide la tasa de esfuerzo como la cuota anual de ingresos netos del hogar que se destina al pago de la renta.

Así, los vecinos de Córdoba capital que viven de alquiler destinan un 28,1% de sus ingresos a pagar la renta. De nuevo, es la segunda capital de Andalucía por la cola. Las ciudades donde más ingresos se destinan a este gasto son Sevilla y Málaga, donde a pagar el alquiler se va el 33,2% de los ingresos familiares.

