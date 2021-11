La cordobesa Pilar Bartolomé, nueva directora general de Consumo

El Consejo de Gobierno ha nombrado a Pilar Bartolomé (Córdoba, 1959) como directora general de Consumo de la Consejería de Salud y Familias, y a Alberto Fernández Rodríguez como director general de Personal del Servicio Andaluz de Salud.

Pilar Bartolomé, que hasta ahora ocupaba el cargo de directora general de Personal del Servicio Andaluz de Salud, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, y especialista en Pediatría. Bartolomé tiene un máster en Urgencias y Patología Aguda en Pediatría por la Universidad Autónoma de Madrid, otro en Evaluación de Impacto Medioambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas, y otro en Gestión Medioambiental por la Open internacional University de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En su trayectoria profesional destaca su puesto como pediatra de Atención Primaria en el Área de Gestión Sanitaria Córdoba Sur. En el Sindicato Médico Andaluz ha ejercido como secretaria general en Córdoba y coordinadora provincial de Salud Laboral. En el CESM (Confederación Estatal Sindicatos Médicos) también ha sido secretaria general de Salud Laboral.

Alberto Fernández Rodríguez se licenció en Derecho por la Universidad de Huelva en 2002. Posee una dilatada experiencia como abogado especialista en Derecho Administrativo, Contractual y Penal.

Fernández Rodríguez era, hasta ahora, director general de Consumo en la Consejería de Salud y Familias. Además, ha sido miembro de los consejos de administración de Caja Sol y Banca Cívica, parlamentario andaluz y alcalde de Ayamonte (Huelva). Posee competencias en negociación, organización y gestión de recursos y un amplio conocimiento y experiencia en los procedimientos y las instituciones públicas, tanto a nivel nacional como europeo.

