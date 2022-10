Córdoba vuelve a convertirse en la segunda provincia con más paro de Andalucía

La provincia de Córdoba ha vuelto a convertirse en la segunda provincia andaluza con la tasa de paro más alta, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la Encuesta de Población Activa (EPA).

En concreto, el desempleo en Córdoba ha cerrado el tercer trimestre del año en 79.500 cordobeses sin trabajo, según la EPA. Esto supone una tasa de paro que roza el 22%. En el segundo trimestre del año el paro afectaba a 74.000 cordobeses, con una tasa de desempleo del 20,67%. Es decir, hay 5.500 parados más y la tasa de paro crece en casi un punto y medio en tan solo un trimestre. Eso sí, la tasa de paro de este tercer trimestre del año sigue siendo más baja que la de hace justo 12 meses, cuando rozó el 23%. En 2020 era casi del 24% y el año anterior superó el 25%.

En Andalucía, solo Granada tiene una tasa de paro más alta, con el 22,5%. En la región, la tasa media de paro es del 19%, tres puntos menos que la cordobesa. A nivel nacional está en el 12,6%, casi diez puntos más baja.

En este trimestre, la caído, aunque no tanto, el número de trabajadores en activo en la provincia. Así, de los 284.000 del trimestre anterior se ha pasado a 283.200 cordobeses con trabajo. Por tanto, el desempleo ha aumentado por un mayor número de cordobeses en edad o disposición de trabajar, pero que no encuentran trabajo. De hecho, la tasa de actividad en la provincia de Córdoba es levemente más alta en este trimestre, pues pasa del 55% al 55,5%. Es más, el número de activos ha pasado de 357.900 cordobeses del trimestre anterior a los 362.700 del actual, un incremento muy parecido al del desempleo global.

El desempleo de este tercer trimestre crece entre los hombres y baja entre las mujeres. Así, hay 37.100 cordobeses hombres en desempleo, frente a los 29.700 del trimestre anterior. Hay muchas más mujeres desempleadas, pero en este trimestre su paro baja. Así, de las 44.300 desempleadas del trimestre anterior se pasa a las 42.500 del actual, según los datos difundidos en la EPA.

El paro subió en 60.800 personas entre julio y septiembre, lo que supone casi un 2,1% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se incrementó en 77.700 puestos de trabajo (+0,4%), situándose el número total de ocupados por encima de los 20,5 millones de personas, ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, al finalizar septiembre, el número total de parados se situó en 2.980.200 personas y el de ocupados, en 20.545.700 personas, su mayor cifra desde el tercer trimestre de 2008, cuando se superaron los 20,55 millones de trabajadores.

Exceptuando 2020, cuando la pandemia disparó el paro en el tercer trimestre en 355.000 personas, el repunte del desempleo registrado este verano es el peor dato en un tercer trimestre desde 2012, cuando creció en 93.200 personas. En el verano de 2021 se registró un descenso del desempleo de 127.100 personas.

De esta forma, la tasa de paro repuntó casi dos décimas en el tercer trimestre de este año, hasta el 12,67%, mientras que la tasa de actividad subió algo más de una décima, hasta el 58,86%, tras aumentar el número de activos en 138.500 personas entre julio y septiembre (+0,6%).

En lo que respecta a la creación de empleo, los 77.700 puestos de trabajo generados en el tercer trimestre contrastan con los fuertes repuntes que se registraron en el mismo periodo de 2020 (+569.600 empleos) y 2021 (+359.300), en los que el fin de las restricciones impulsó la creación de empleo. En comparación con el tercer trimestre de 2019, antes de la pandemia, la cifra de nuevos ocupados registrada este año es algo superior.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!