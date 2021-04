Córdoba suma 172 nuevos casos de Covid y 9 hospitalizados en el último día

La pandemia de coronavirus sigue su avance este viernes en cifras similares a las últimas jornadas. La provincia de Córdoba ha sumado en el último día 172 nuevos casos de Covid19 a la estadística oficial, según la información facilitada por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

Así, las cifras difundidas este viernes señalan además que 9 personas más han tenido que ser hospitalizadas, aunque ninguna ha requerido el ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según los datos oficiales. En este nuevo parte no se notifica ningún fallecimiento más. Desde el inicio de la pandemia han fallecido en Córdoba un total de 917 personas.

Según la estadística, a través de pruebas PCR se ha confirmado desde el inicio de la pandemia el positivo de 46.924 personas en la provincia de Córdoba. Junto a ello, son 154 los nuevos curados notificados este sábado, según la última actualización de datos de la Junta. Así, 38.358 cordobeses en total han superado ya la enfermedad.

Ahora mismo, en la provincia de Córdoba hay algo más de 8.500 casos activos de coronavirus. Ese es el número de personas que tiene que guardar obligada cuarentena en la provincia.

Por otro lado, el parte diario de la Junta de Andalucía ha señalado que actualmente hay 122 pacientes ingresados en los hospitales de Córdoba a causa del coronavirus, lo que supone un aumento con respecto al día anterior, cuando había 117 hospitalizados.

Del total de ingresados, hay actualmente 28 pacientes en alguna Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Córdoba, dos menos que el día anterior. Hay que recordar que, en esta semana, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha abierto la tercera unidad Covid ante el aumento de hospitalizaciones con el virus.

En el ámbito educativo, la Junta de Andalucía ha señalado que en la provincia hay dos centros cerrados por completo a cusa de la Covid. Se trata del colegio y del instituto de enseñanza Secundaria de Doña Mencía, que no abrieron sus puertas tras Semana Santa debido a la tasa de contagios disparada en el municipio.

De otro lado, son 10 las aulas cerradas en centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria de la provincia de Córdoba en esta semana, del total de 7.390 aulas existentes (0,13%). Mientras, han reabierto 14 aulas tras pasar el tiempo de confinamiento establecido tras detectar casos de coronavirus.

Andalucía ha registrado este viernes de abril un total de 2.249 casos de coronavirus, algo inferior a los 2.590 positivos de la víspera --que es la mayor cifra desde el 13 de febrero--, según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado nueve muertes, menor dato de fallecidos desde el domingo 28 de marzo.

La tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma ha vuelto a ascender hasta 190 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 9,4 puntos más que la tasa de 180,6 de este jueves.

Esta es la segunda jornada consecutiva con más de 2.000 casos, tras los 2.590 positivos del jueves, y se registra después de sumar 1.767 el miércoles, 1.008 el martes, 1.254 el lunes y 3.867 el sábado --el Domingo de Resurrección la Junta no informó de la situación epidemiológica, una circunstancia que también se repitió el Jueves y Viernes Santo--.

Sevilla y Granada repiten como las provincias que suman más casos, con 488 y 421, respectivamente, después de que en la jornada del jueves superasen ambas los 500 positivos en 24 horas. El resto de provincias ha registrado menos de 350 casos con 324 en Cádiz, 248 en Almería, 245 en Málaga, 204 en Jaén, 172 en Córdoba y 147 en Huelva.

Por su parte, los nueve fallecidos suponen la menor cifra desde el domingo 28 de marzo --cuando fallecieron tres personas-- y se registran tras los 17 decesos del jueves, 38 del miércoles, 34 del martes, 17 del lunes y los 20 del sábado. Por provincias, Almería y Cádiz han contabilizado tres muertes cada una, Granada dos y Jaén una. Córdoba, Málaga, Sevilla y Huelva no han registrado muertes en esta jornada.

