Córdoba es la segunda provincia con precios más bajos en alquiler para estudiantes

Los estudiantes universitarios y de formación profesional suelen aprovechar los meses de verano para buscar un piso en la ciudad donde cursarán sus estudios. El primer escollo que encuentran es el precio por el alquiler de una habitación, que puede ir desde los 100 euros hasta pasar los 400. En el barrio cordobés de Ciudad Jardín se encuentra la habitación más barata, según un estudio realizado por la empresa Alfacamp.

El precio medio de las habitaciones en alquiler en Córdoba es de 250 euros, tan solo superado por la media de Jaén, que baja hasta los 210 euros. Durante el curso académico, en Ciudad Jardín se reúnen la mayor parte de los estudiantes de la ciudad, por su cercanía tanto a la zona centro como a la estación de trenes y autobuses que permite viajar a sus municipios de origen.

En esta ciudad, el precio más alto que puede pagarse por una habitación asciende a los 495 euros, mientras que la más barata tan solo cuesta 105 euros. La principal diferencia reside en las dimensiones de estos espacios, más reducidas en este último caso.

Estos datos pertenecen al estudio realizado por la empresa de aceleración de startups Alfacamp, al que ha tenido acceso este medio. Según la empresa, la recogida de datos se ha realizado a través de “los principales portales de vivienda online de España: Idealista, Milanuncios y Tablondeanuncios”. Este estudio comparativo surge “con el objetivo de arrojar luz sobre esta problemática” y aseguran que “los resultados revelan diferencias significativas que reflejan la diversidad económica y las particularidades de cada territorio”.

En este análisis muestran que el precio medio en Andalucía de las habitaciones alquiladas es de 297 euros, estando la más cara en el centro histórico de Sevilla, con un precio de 650 euros. Por estos casi 300 euros, los estudiantes pueden encontrar en aspectos generales habitaciones amplias, en muchas ocasiones con camas de mayor tamaño, y mejor equipadas. Sin embargo, esto puede cambiar según la provincia.

La capital de Andalucía, Sevilla, “no es la ciudad más cara ni donde encontrar habitación resulta más difícil”, señalan en este análisis. Aquí la media por alquilar una habitación en un piso compartido es de 330 euros al mes, un precio por el que muestran que puede encontrarse “como norma general una habitación con una cama individual, un armario y no siempre tendrá un escritorio”. Aquí han detectado la habitación más cara, que se encuentra en una zona céntrica, Puerta Osario, cuenta con baño privado y asciende a 650 euros.

Jaén, por su parte, presenta el precio medio más bajo, 210 euros. En este caso, han encontrado habitaciones con mejor calidad, amplias y luminosas por 300 euros. El precio más alto asciende a 370 euros y la habitación más barata es de 140 euros.

En definitiva, según recoge este estudio que puede leerse completo en este enlace, las ciudades con los precios máximos más elevados son Cádiz (620 euros), Sevilla y Málaga (600 euros). Los precios mínimos más bajos están en Córdoba, Huelva (150 euros) y Jaén.

