La provincia de Córdoba registra 25 accidentes laborales cada día. Esa es la estadística que se desprende de los datos de accidentes comunicados y que han cursado baja laboral en el primer trimestre de este año, con un acumulado total de 2.233 siniestros.

Entre enero y marzo de 2024, en Córdoba se han producido tres accidentes laborales con resultado de muerte y otros 28 accidentes graves, la punta del iceberg del conjunto de siniestros. Otros 2.233 han sido calificados como accidentes leves, según los datos facilitados a este periódico por CCOO.

En esa estadística se contabilizan los accidentes laborales que han sido denunciados como tales, es decir, han sido comunicados oficialmente y han conllevado baja laboral en los trabajadores afectados. Desde el sindicato apuntan a que el volumen de accidentes será mayor si se tuvieran registrados los accidentes de los que no se da parte, que “pasan como accidente común y no como laboral y no se contabilizan”.

En ese sentido, las fuentes consultadas destacan que “muchas veces hay accidentes leves en el trabajo o yendo o viniendo -in itinere-, pero no lo denuncia, porque es poca cosa, porque tiene mucho trabajo, estrés, porque temen perder su puesto de trabajo... Y, en el caso de los autónomos, para que se dé de baja, ya tiene que ser grave”, apuntan.

Medidas de prevención

Los datos indican que el número de accidentes mortales ha bajado: los tres fallecidos en el primer trimestre de este año, frente a los cinco de 2023 y los cuatro de 2022 en el mismo periodo. También se han reducido los accidentes leves, si bien CCOO advierte de que otros no se comunican. Los que han aumentado entre enero y marzo son los accidentes laborales considerados graves.

Para CCOO “hay que seguir incidiendo en la prevención de accidentes y riesgos laborales”. Por ello, el sindicato exige que se ponga en marcha el Plan de Choque contra la Siniestralidad que se acordó entre la Junta de Andalucía y los sindicatos en el verano de 2023.

Abogan por no relajar las medidas de prevención y por seguir trabajando en la creación de la figura del delegado de prevención, a nivel territorial o sectorial. Esta figura daría cobertura a las empresas pequeñas que no tienen representación sindical, de manera que tengan ese recurso para tratar que la prevención de riesgos laborales llegue a todas las empresas.

Y, asimismo, serviría para que todas las personas trabajadoras conozcan sus derechos cuando ocurre un accidente laboral, este se denuncie y se comunique oficialmente, para formar parte de la estadística oficial y de las medidas de prevención contra estos siniestros.