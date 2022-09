Córdoba, la provincia con más accidentes laborales de Andalucía

El 2 de junio de este año fallecía un trabajador en La Carlota tras sufrir una caída. Este ha sido el último fallecido en un accidente laboral en uno de los 5.994 que se han producido en la provincia de Córdoba en los siete primeros meses del año. Este dato la sitúa como la provincia de Andalucía que más accidentes laborales ha registrado en este periodo, según ha informado a Cordópolis Aurelio Martín, secretario de Salud Laboral de CCOO.

En cuanto al número total de accidentes que se han producido en este mismo periodo de tiempo en la comunidad andaluza, han sido 59.437. La cifra en Córdoba, es alarmante ya que supone que cada hora de cada día se produce un accidente. “Cada día y cada hora, da igual si es sábado, domingo o festivo”, indica el responsable de Salud Laboral.

En cuanto a los accidentes que se han traducido en fallecimientos en la provincia han sido nueve. El último ha sido el del trabajador de La Carlota. Esta cifra la sitúa como segunda provincia donde más fallecimientos se han producido, “por detrás de Almería”, según ha detallado el secretario.

Una situación insostenible y que se da, asegura, porque “faltan medios y faltan personas en la inspección de trabajo que se dediquen a controlar a las empresas que incumplen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. Por ello, desde CCOO denuncian “que hoy por hoy sale más barato incumplir la ley que proteger a los trabajadores”.

Entre los sectores donde más se producen se encuentran “el sector servicios, comercio, hostelería y la construcción”. Uno de los datos más significativos que han detallado desde CCOO es que, a pesar de que el número de personas trabajadoras es homogéneo con con 56% de hombres y un 44% de mujeres, los accidentes en el centro de trabajo se producen un 70% en hombres y un 30% a mujeres.

Sin embargo en los accidentes itíneres -que se producen en el desplazamiento de los trabajadores-, la cifra se da la vuelta, con un 51% para las mujeres y un 49% para los hombres. “Esto pone de relieve el tipo de trabajo que desempeña la mujer, que necesita mucho el desplazamiento por ser empleadas del hogar, o trabajar en ayuda a domicilio...esto supone más riesgo a tener accidentes”, explica Aurelio.

Teniendo en cuenta los datos, donde Córdoba se sitúa a la cabeza en el número de percances en la jornada laboral, CCOO asegura que “no es una provincia segura para los trabajadores”. Por todo ello, desde la organización sindical denuncian “la inacción por parte de la Junta ante esta lacra que es la siniestralidad laboral”. Según ha manifestado el responsable en Córdoba “la Junta no se ha dignado a hacer ni un solo cambio siendo la que está en cabeza”.

Por todo esto, reclaman “un incremento de las sanciones por el incumplimiento de riesgos la borales y mejores medios para las inspecciones y para los técnicos habilitados de la Junta que ayudan a controlar y vigilar que las empresas cumplan”, expone Aurelio.

Por último, el responsable de Salud Laboral ha añadido que están también investigando el número de accidentes graves, ya que “en 2021 en los siete primeros meses hubo 77, en el mismo periodo de 2022 habiéndose incrementado el total de accidentes, solo se han registrado 37 graves”. Unas cifras y diferencias que les hace dudar si “ las mutuas están calificando a la baja en los tipos de accidente”.

Una situación que necesita ser investigada por la inspección de trabajo, “porque en muchos casos, se ha comprobado que se ha cambiado la calificación de leve a grave”. También el problema se da porque la calificación -que depende de las mutuas- es “muy subjetiva” lo que puede llevar a una “infravalorización de los daños del accidente”.

