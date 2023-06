Córdoba mantiene un ritmo de venta de vivienda similar a los años previos a la crisis del ladrillo

La compraventa de viviendas en Córdoba sigue a un ritmo similar a los años previos a la crisis del ladrillo, en contraste con lo que ya está ocurriendo en Andalucía y en el resto de España, donde ha vuelto a bajar el ritmo de las operaciones. En la provincia de Córdoba, en cambio, ha vuelto a marcar un récord con respecto a los últimos años. De hecho, no se habían cerrado tantas operaciones de compraventa desde el año 2008.

En concreto, durante el mes de abril de este año se cerraron 733 operaciones de compraventa de vivienda en la provincia de Córdoba. Son cuatro más que en abril del año pasado, por lo que se mantiene el ritmo. En los últimos 15 años solo hay un abril mejor, el de 2008, cuando se vendieron 828. Ese fue el año en el que estalló la crisis del ladrillo. Al año siguiente se vendieron la mitad de las viviendas. El mínimo fue en 2012, con apenas 243 operaciones, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística.

Mientras, la compraventa de viviendas en Andalucía en abril ha experimentado una caída del 9,9% respecto al mismo mes del año anterior, y suma un total de 8,878 operaciones, siendo la región que más operaciones sobre viviendas realizó durante el cuarto mes del año, seguida de Cataluña (6.947) y Comunidad Valenciana (6.742).

Si se compara con el mes anterior, la comunidad andaluza ha registrado 2.432 operaciones menos sobre viviendas que en el mes de marzo, donde se realizaron 11.310, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por territorios, las únicas comunidades autónomas en las que aumenta el número de compraventas de viviendas en abril son Comunidad Valenciana (6%), Extremadura (3,7%), Asturias (2,6%) y Murcia (1,2%). En el lado contrario del ranking se sitúan País Vasco (-23,4%), Islas Baleares (-19,6%) y Galicia (-15,2%).

De las operaciones de compraventa anotadas en abril en Andalucía, 8.024se realizó sobre viviendas libres y 854 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.783 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 7.095 estuvieron relacionadas con edificios usados.

Además de las compraventas, en abril se realizaron un total de 14.127 operaciones sobre viviendas, de las que 8.878 fueron compraventa, 283 fueron herencias, 283 donaciones, 13 permutas y 2.124 operaciones de otro tipo.

En total, durante abril se transmitieron en Andalucía 22.809 fincas urbanas a través de 14.550 compraventas, 3.967 herencias, 461 donaciones, 36 permutas y 3.795 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.722 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.923 herencias, 1.774 compraventas, 185 donaciones, 13 permutas y 827 operaciones de otro tipo.

A nivel nacional, la compraventa de viviendas registró en abril un descenso del 8,1% con respecto al mismo mes del año pasado, hasta un total de 43.311 operaciones, su cifra más baja en dos años, en un contexto de tipos de interés más elevados para contener la inflación.

Con este retroceso interanual, que amplía en más de dos puntos el registrado en marzo (-5,7%), la compraventa de viviendas encadena tres meses de tasas negativas.

El descenso de la compraventa de viviendas en abril se ha debido a la caída tanto de las operaciones sobre pisos de segunda mano como de las realizadas sobre viviendas nuevas.

