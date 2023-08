Córdoba, entre las ciudades donde la factura del gas es más barata

Córdoba se encuentra entre las ciudades donde la factura del gas es más barata, según un estudio que compara los gastos en el hogar en distintos ámbitos en las capitales de todo el país.

El estudio incluye las distintas facturas que se pagan en un hogar -como el seguro o la luz y también el gas-, y es en este último ámbito donde Córdoba aparece entre las ciudades donde se paga menos, según el informe de la web de ahorro Kelisto, consultado por este periódico.

Así, en su análisis indica que “aunque muchas facturas del hogar tienen el mismo coste en cualquier lugar, hay suministros cuyo precio puede variar notablemente en función de la localización”. La factura del gas tiene un coste medio al año en España de 878 euros y Córdoba aparece entre las ciudades donde de media se paga 690,77 euros, un 21,3% menos.

El coste más elevado en la factura del gas lo tienen Madrid, Vitoria Gasteiz, Pamplona, Salamanca, Zaragoza, Burgos, Valladolid, Logroño, Ourense, Palencia, Segovia, León, Guadalajara, Toledo, Albacete, Cuenca, Zamora, Huesca, Teruel, Soria, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Lleida y Ávila, con una factura media de 1.042,64 euros al año, 18,7% por encima.

Mientras, Barcelona, Palma de Mallorca, Ceuta, Málaga, Cádiz, Melilla, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria, Girona, Valencia, Granada, Tarragona, Alicante, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Murcia Almería, Castellón de la Plana, Huelva y Jaén disfrutan del menor gasto, 690,77 euros.

El estudio de la web de ahorro Kelisto también analiza los costes en transporte, ocio, compra, impuestos y vivienda en las distintas ciudades, donde Córdoba no aparece ni entre las que pagan un mayor precio ni en las más baratas. Tampoco lo hace, así, en el listado de las ciudades más caras ni más baratas de España para vivir.

