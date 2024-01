Córdoba en el 'Andalusian Crush' o la casa común en Fitur

Por momentos, en los pasillos del pabellón de Andalucía donde muestran su oferta Córdoba capital y provincia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) había más gente que en los vagones del metro atestados que horas antes habían conducido hasta allí a miles de personas para llenar de contenido la feria en su segunda jornada. Este año, el Andalusian Crush -lema bajo el que se muestra la presencia de la comunidad autónoma en Fitur- lo amalgama todo y en un pabellón que da un giro de guion con respecto a ediciones anteriores, la presencia de Córdoba también ha sufrido cambios.

Un giro de guion en la forma, sobre todo. El pabellón totalmente abierto que este año presenta Andalucía y con el color negro como predominante, es el hilo conductor también para la presencia de Córdoba y el resto de provincias andaluzas. Carteles luminosos ubican a cada una de las provincias. Y en el caso de Córdoba, distintas localizaciones muestran su oferta, huyendo de un estand o salas únicos como en otras ediciones.

De un lado, en la zona de pasillo por donde pasan los profesionales y visitantes de Fitur de pabellón en pabellón, un mostrador separado en dos visibiliza la presencia de Córdoba, capital y provincia. Este es un primer punto de encuentro, donde se ofrece información y folletos a quienes quieren saber qué puede ofrecerle el territorio cordobés. Y donde tampoco ha faltado el jamón y el vino de la provincia que, como cada año, atrae a propios y extraños.

En otra parte del pabellón, un luminoso con el nombre de Córdoba marca que, bajo él, coexisten dos pequeñas salas -para 15 personas cada una-, donde realizar las presentaciones de la oferta turística de la capital y la provincia. Pero, buscando un mayor espacio, al final, autoridades, prensa y profesionales, se expanden por los pasillos del pabellón. Unos y otros van y vienen: autoridades -con el alcalde de la capital, José María Bellido, y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, a la cabeza; agentes económicos, profesionales del sector, medios de comunicación y especialistas en el turismo que ofrecen la capital y la provincia.

También ha cambiado este año la zona de trabajo. La zona central del pabellón andaluz es una multisala abierta de reuniones, donde entre mesas, sillas y expositores, se van intercalando las reuniones de trabajo. Todo ello, mientras las presentaciones en el espacio principal del pabellón se producen una tras otra. Como si de un único decorado para una función coral se tratase, donde quizás es más difícil guiarse que siguiendo el photocall del patio cordobés que en ediciones anteriores ha presentado la capital.

Como la casa común de todas las provincias, el formato del pabellón de Andalucía también tiene otro espacio compartido. Es el denominado Andalusian Crush, un espacio en forma de cubo -esta vez cerrado- donde se realizan las presentaciones de mayor formato de cada provincia. En el caso de Córdoba, tanto la Diputación Provincial como el Ayuntamiento han tenido tramos horarios reservados para contar con este espacio mayor, donde se trata de cuadrar en tiempo y forma el ir y venir de autoridades y profesionales de cada provincia para mostrar lo mejor de su tierra.

Y en esta edición, otra perspectiva nueva: el punto de mira también se eleva en la zona alta del pabellón. Encima de las pequeñas salas de las provincias y también en una zona especial para prensa, se puede tomar una vista de la estructura del Andalusian Crush, del ir y venir de cientos de personas por sus pasillos, de todas las cámaras, micrófonos, fotografías y selfies que se dan cita por metro cuadrado. De la vida que Fitur despierta cada vez que sube la persiana.

