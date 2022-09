Córdoba alcanza los 1.600 fallecidos por la pandemia de Covid

Córdoba ha alcanzado las 1.600 víctimas mortales de la pandemia de Covid. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha actualizado este martes el registro de datos y ha notificado ocho muertes más de personas con coronavirus en la provincia cordobesa, con lo que desde marzo de 2020 se ha llegado a la cifra de 1.600 fallecidos.

Salud también ha contabilizado 69 nuevos casos de Covid, además de registrar 51 hospitalizaciones más, ninguna nueva en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Actualmente permanecen ingresados en los hospitales cordobeses un total de 26 pacientes con Covid, uno de ellos en la UCI.

Desde que comenzara la pandemia en marzo de 2020, en la provincia de Córdoba se han registrado 166.501 casos de Covid, 8.442 hospitalizaciones a causa de esta enfermedad, con 832 ingresos en la UCI y 1.600 muertes.

Mientras, la situación de la viruela del mono en Córdoba se mantiene solo con un caso activo, al igual que el pasado viernes.

A fecha 26 de septiembre, en Andalucía hay 53 casos activos (1 en Almería, 11 en Cádiz, 1 en Córdoba, 5 en Granada, 4 en Huelva, ninguno en Jaén, 14 en Málaga y 17 en Sevilla), 63 en investigación que se han declarado a la Red del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA). Asimismo, 810 casos antes confirmados ya están inactivos.

Con respecto a las vacunas, se han puesto 1.463 dosis en los principales hospitales de la comunidad, todas las vacunas se han puesto con criterio preventivo (contactos o personas con riesgo), no a pacientes infectados. Por ahora se han recibido 2.102 viales.

