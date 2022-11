Córdoba tiene 16 menores hospitalizados en planta y tres en UCI con bronquiolitis

Un total de 16 menores están hospitalizados en planta y tres en la Unidad de Cuidados intensivos (UCI) con bronquiolitis en la provincia de Córdoba, según los datos actualizados este lunes aportados por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha descartado este lunes cualquier situación de colapso o saturación en los servicios de Urgencias de la comunidad autónoma a causa de los casos en menores por bronquiolitis. De hecho, ha recalcado que ningún centro hospitalario andaluz ha activado todavía ningún plan de alta frecuentación. Si bien, ha asegurado que la incidencia está aumentando, aunque ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los padres.

“Lo más importante en esta enfermedad son las medidas preventivas que ya todos conocemos de nuestra experiencia con el Covid: el lavado de manos, la distancia de seguridad, la utilización de mascarilla. Además, en el caso de los niños menores de cinco meses recomendamos que no se expongan con mayores que le puedan transmitir la enfermedad”, ha agregado.

Catalina García ha indicado que actualmente en Andalucía hay un total de 301 niños ingresados, de los que 36 están en UCI y 265 en planta. Esto significa, tal y como ha manifestado, que hay ocupadas una de cada cuatro camas convencionales y una de cada seis en cuidados críticos.

Por provincia, Almería cuenta con 41 ingresados en camas convencionales y 5 en UCI; Cádiz, 27 en planta y 3 en UCI; Córdoba, 16 en planta y 3 en UCI; Granada, 36 en camas convencionales y ningún hospitalizado en cuidados críticos; Huelva, 13 en planta y uno en UCI; en Jaén, 19 en planta y uno en UCI; en Málaga, 58 en camas convencionales y 12 en UCI, y Sevilla, 55 en planta y 11 en UCI.

La titular de Salud y Consumo ha explicado que, con el uso de la mascarilla los años anteriores como consecuencia de la pandemia, los niños no han generado una mayor inmunidad al no estar expuestos a los virus respiratorios. Por este motivo, ha recomendado el uso de la mascarilla tanto en niños como en los colectivos vulnerables, como son los mayores, para evitar la infección.

Asimismo, ha incidido en la importancia de la vacunación frente a la gripe para los mayores de 65 años y los niños entre 6 y 59 meses –4 años y 11 meses–, y la segunda dosis de recuerdo Covid para mayores de 60 años.

