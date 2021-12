Colas en los centros de salud de Córdoba para pedir el certificado Covid

Desde primera hora de este martes, decenas de personas han formado colas en los centros de salud de Córdoba para solicitar el certificado Covid de vacunación, imprescindible desde esta semana para poder acceder al interior de establecimientos como la hostelería y ya desde antes en los centros sanitarios y sociosanitarios.

En centros de salud como el de Santa Rosa, Huerta de la Reina o el ubicado en el centro Carlos Castilla del Pino, los usuarios se armaban de paciencia para guardar la cola y conseguir el certificado Covid, después de que este lunes la web de la Consejería de Salud para obtenerlo se colapsara y fuera imposible obtenerlo.

"Yo estuve ayer cuatro horas para pedirlo. Y cuando me iba a tocar, se cayó la web", cuenta a Cordópolis Mª Cruz, que sobre las 13:30 del lunes se tuvo que volver a casa sin el certificado y este martes, sobre las 9:30, de nuevo volvía a intentarlo en el centro de salud de Santa Rosa. "Fue imposible sacarlo", explica sobre la espera infructuosa del día anterior y también de los intentos que realizó desde casa a través de internet.

Delante de ella, María Jesús espera en la cola para obtener su certificado Covid, con "tiempo y paciencia". Jose también espera, después de que el lunes se colapsara la web y no pudiera obtener el documento de vacunación. "Mi familia sí lo tiene pero yo aún no", dice, resignado ante la espera que tiene por delante.

En el centro de salud de Huerta de la Reina, la escena es similar. Una cola de una veintena de personas, que se mantiene por el goteo de las que salen y las que llegan de nuevas, se ve desde las puertas del centro. Todas ellas esperan obtener el certificado Covid. "Hoy no trabajo y he aprovechado para venir a pedirlo", explica Luis, que acaba de llegar sobre las 10:00 a la cola. Delante, Miguel reproduce la situación que se vivió el lunes en todos los centros de salud: "Estaban saturados ayer por la mañana". Y, como dice, "el certificado hay que tenerlo, se use o no se use".

Porque desde esta semana es obligatorio presentar el certificado de vacunación Covid para acceder al interior de establecimientos donde las personas se vayan a quitar la mascarilla, como es el caso de la hostelería. Y también son necesarios para entrar en los centros sanitarios y sociosanitarios, como hospitales o residencias de mayores.

Isel lo intentó sacar este lunes a través de internet pero "fue imposible", por el colapso de la web de Salud. Por eso, este martes se acercaba a su centro de salud, confiando en que pudieran dárselo después de esperar la cola. A su lado, otro señor esperaba también, pero este quería aprovechar para pedir el certificado y, de paso, cita para la vacuna contra el coronavirus. "Por teléfono es imposible. Llevo tres días intentándolo y nada".

Las mismas colas se podían ver en el centro de salud del Carlos Castilla del Pino. Allí, con número, hacían cola varias decenas de personas, desde el interior al exterior del edificio. Obtener el certificado Covid era también su objetivo y poder contar así con el documento de vacunación que ya es necesario para acceder al interior de numerosos establecimientos.