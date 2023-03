Cerrado el ecoparque de Chinales por una avería eléctrica

La empresa municipal Sadeco ha procedido al cierre del ecoparque situado en la Acera Fuente de la Salud, en el polígono de Chinales, debido a una avería eléctrica.

Según han informado fuentes municipales, los daños en el sistema de iluminación han provocado que este punto limpio quede inutilizado hasta que se solucione la incidencia.

Por otro lado, el ecoparque situado en Avenida del Zafiro, en el polígono de El Granadal, ha modificado su horario, abriendo los domingos y festivos. Así, de lunes a sábado abrirá de 9:00 a 21:00 mientras que los domingos y festivos lo hará de 9:00 a 14:00.

Los que continúan con su horario habitual son los ubicados en el Centro, barrio El Guadalquivir y Villarrubia, que abren de lunes a sábado de 9:00 a 15:00.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!