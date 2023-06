El centro de Córdoba acoge a casi la mitad de bares y restaurantes de toda la ciudad

El Centro de Observación de Oferta Gastronómica de Córdoba, cuya denominación es GourmetData, financiado por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba, ha presentado un estudio sobre el sector hostelero en la ciudad. Según el informe anual, y tras el estudio exhaustivo de los datos de hostelería de la capital cordobesa, de entre los diez distritos y más de 60 barrios en que se divide Córdoba, el Centro alberga casi la mitad (42,4 %) de los establecimientos de toda la oferta y en último lugar se sitúa el distrito periurbano oeste Sierra.

Por tanto, existe un desequilibrio en cuanto al número de establecimientos de gastronomía. Dentro del distrito centro, destacan tres barrios por su alto número de establecimientos: Catedral con un 7,79 %, el Centro Comercial con un 13,85% de los establecimientos y la zona del río con un 3,08%, además del barrio del Ciudad Jardín (4,42%). En este sentido existe un desequilibrio entre distritos y los propios barrios en cuanto a volumen de negocio aportado, lo que puede conllevar problemas de convivencia con los vecinos en determinados barrios.

Este informe analiza el porcentaje de establecimientos, por distritos, por barrios, por temáticos o por estilo. Además, incide en la evolución de las tabernas tradicionales (diferente al concepto de taberna histórica definido por el consistorio cordobés), la evolución de la Guía de prestigio en Córdoba o la denominada por el Centro restauración del hotel. El Centro arroja luz sobre un total de 22 temáticas de oferta gastronómica en Córdoba, pero no todas tienen el mismo peso. Así la temática restaurante (33,46 %) y el denominado bar (20,48%) junto al concepto de taberna (13,5%) ocupan el pódium, pero en GoumetData destacan entre las fórmulas más utilizadas en casi todos los distritos las denominadas Pastelería, la Pizzería o el Ocio nocturno.

Otro de los aspectos estudiados, es la denominada taberna tradicional, en este sentido la taberna abierta más antigua data de 1822 y sin embargo la más reciente es del año 2019. Igualmente, el concepto taberna está en plenitud empresarial. Si se analizan las actuales tabernas tradicionales con respecto a la fecha de apertura -dividida en décadas- se observa como en el periodo post-crisis financieras (2002-2022) se abrieron y siguen vigentes 43 tabernas.

Desde el 2018 al 2023 ha descendido el número el total establecimientos en la Guía Michelin del total de menciones. De hecho, Córdoba baja de 25 establecimientos a 19 establecimientos en la prestigiosa guía (entiéndase el total de todos los conceptos). Pero si baja es en los denominados good cooking porque otros como los denominados Bib Gourmand crecimos gracias a municipios como Puente Genil o Almodóvar del Río. En este sentido la provincia se ve como básica en la oferta gastronómica de la guía de prestigio). Con respecto a otras provincias Córdoba ocupa el tercer lugar en el presente año siendo las primeras Málaga y Cádiz.

La presentación corrió a cargo de Gonzalo Esparza, gerente del Imdeec (Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba); Daniel García-Ibarrola, concejal deTurismo y Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba; y de Ricardo Hernández Rojas, director del Centro y profesor de la Universidad de Córdoba.

García-Ibarrola ha destacado “la utilidad de este proyecto para trabajar en el desarrollo del turismo gastronómico”, a la par que ha insistido en que “hacer una radiografía de cómo está la hostelería en Córdoba sirve para tomar decisiones tanto a nivel empresarial como institucional”.

