CCOO denuncia el estado de la Atención Primaria y la define como “caótica”

CCOO ha denunciado la situación de la Atención Primaria en el sistema de salud de la provincia de Córdoba ante la falta de personal en los centros de salud. El sindicato señala que los factores que han intervenido en esta situación han sido la falta de personal y la precariedad de los trabajos.

La coordinadora provincial de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, junto al secretario del sindicato, José Damas, y el el delegado de acción sindical, José Antonio López han explicado este miércoles la situación que vive la Sanidad Pública, en concreto la atención primaria.

Borrego ha detallado que “hay una crisis sanitaria y en este caso la más perjudicada es la atención primaria y la puerta de entrada al sistema sanitario. Si no cuidamos la puerta de entrada al sistema sanitario pues las enfermedades que se puedan solventar en una primaria instancia pues se podrán agravar”. “Hay una pésima inversión presupuestaria por parte de la Junta de Andalucía y una cosa que el Gobierno niega, no hay voluntad ninguna por negociar un plan de rescate a la atención primaria. Estamos continuamente poniéndonos en contacto con la Junta de Andalucía”, ha expresado. “Y sin embargo no se nos escucha”, ha agregado.

“Ahora mismo se está haciendo un inversión en la financiación de la atención primaria de un 15,27% y desde CCOO entendemos que sería al menos un 25% para ponerlas en unas condiciones óptimas y tener una sanidad en condiciones. Además hay una mala gestión de los recursos públicos con respecto a la sanidad. Creemos que el gasto farmacéutico, la asistencia sanitaria por medios ajenos al SAS y la privatización de los servicios nos están haciendo que ese gasto merme lo que es la atención primaria. ”Se están privatizando los servicios y que se están dando a las empresas privadas parte de lo que debería estar atendiéndose en la propia sanidad pública“, añade Borrego

Cierre de centros

La grave situación de la Atención Primaria se hace evidente en el cierre de los centros de salud por las tardes durante el periodo navideño. El secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, indicó que el cierre “es consecuencia de la falta de profesionales, sobre todo de médicos de familia y pediatras”. En concreto, en Córdoba capital cerrarán del 27 de diciembre al 5 de enero, igual que en La Carlota, mientras que los de Bujalance, El Carpio, Villafranca, Montoro, Villa del Río, Posadas, Almodóvar del Río y el consultorio de Peñaflor, cierran del 19 de diciembre al 5 de enero y del 12 de diciembre al 5 de enero cierra Fuente Palmera.

“Ya estamos viendo como desde el día 12 que fueron los primeros centros de Salud que fueron cerrando por la tarde, están aumentando los días de espera para conseguir una cita médica”. Como declara Damas “el personal está asumiendo el doble de cupo, la mayoría de los médicos está atendiendo 50 o 60 pacientes porque faltan compañeros, por bajas, sustituciones… Están asumiendo de forma obligada una sobrecarga laboral que repercute en ese estado de salud y estamos viendo bajas en estos profesionales”. José Damas también ha apuntado a la actualidad que existe en los profesionales de fisioterapia “está por debajo de la media que tiene que haber en todos los estados. Actualmente hay un fisioterapeuta para 15.000 usuarios, cuando lo ideal sería que estuvieses una por cada 5.000”. El secretario también apunta a que no se están cubriendo los puestos de trabajo de celadores o conductores.

“No se están cubriendo los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, ni a celadores, técnicos de rayos o incluso el personal de servicios sociales”, remarcó el responsable de Sanidad quien asegura que se prevén más de 400 jubilaciones de médicos de familia y pediatras en Andalucía, una cifra que no se podrá cubrir dado que de las facultades salen unos 300 médicos cada año, de los que más de la mitad optan por emigrar a otras comunidades autónomas o países o trabajar en la sanidad privada, en donde les ofertan mejores condiciones laborales, lo que significa que “nos vamos a encontrar con un serio problema y la Atención Primaria se va a ver muy afectada”.

Propuestas para la Junta

El responsable de Atención Primaria del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Antonio López, “la atención actual de la atención primaria es totalmente caótica”, “ya sabemos que las listas de espera están desbordadas, la atención que se recibe no es la adecuada, los centros de salud de cierra, los puntos de urgencia no tienen personal necesario. Todo esto se resume en la contratación.”. “Si consiguieras contratar al personal necesario, mejoraría”.

“Con respecto a la contratación que se va a realizar ahora en el período navideño y a la renovación de los famosos 12.000 contratos que están en el aire. Me gustaría desde CCOO advertir que las sustituciones ya sean por baja o jubilaciones no cubren las ausencias previstas. Los médicos de familia se han hecho muy pocas propuestas y no han llegado a ser cubiertas porque no les interesan los contratos, porque se van a otros sitios donde les interese y les traten mejor”. “Llevamos avisando muchos años y los responsables lo saben y no están poniendo los medios”, añade el delegado.

“En términos globales sólo se va a cubrir aproximadamente un 5% de los profesionales en activo de la educación primaria”. “Desde CCOO consideramos que es un engaño tanto a los profesionales como a la ciudadanía las declaraciones del presidente de la Junta sobre la renovación de los 12.000 trabajadores. No es verdad porque estos contratos, no son nuevos que se hagan para sustituir de esos más de diez mil son que ya estaban previos a la pandemia, provienen de las jubilaciones de las personas que han dejado de trabajar y no se han cubierto, esos puestos de trabajo son estructurales, son necesario para el funcionamiento de los servicios de los centros de Salud”. “Están maquillados todos los datos nos venden humo”, recalca.

Ante esta grave situación, CCOO ha planteado un paquete de 124 medidas para mejorar la calidad asistencial así como las condiciones laborales de las trabajadores y garantizar la atención. Entre dichas medidas, el sindicato considera fundamental aumentar la financiación; dimensionar las plantillas adecuadamente a la realidad -si hay bajas por jubilación, por enfermedad o por cualquier otra causa, a esa persona hay que cubrirla-; dotar de medios técnicos, humanos y estructurales a la Atención Primaria porque “atiende el 90% de las demandas de la población con el 10% del presupuesto”; retribuir de forma justa a los trabajadores y trabajadoras, equiparándoles a la media española; limitar los cupos para no superar las 1.200 tarjetas sanitarias individuales y reducir la demora en las citas.