Carmen Calvo rechaza la violencia y las amenazas por una muñeca ahorcada con su cara

La vicepresidenta primera del Gobierno, la cordobesa Carmen Calvo, ha rechazado este sábado la violencia y las amenazas ante la publicación de una imagen de una muñeca con su cara ahorcada en un árbol. Calvo se ha referido así a la aparición de esta muñeca en Santiago de Compostela, según ha recogido elcomun.es.

Calvo se ha manifestado ante ello con un mensaje en sus redes sociales, en el que ha escrito: "Ni la violencia ni las amenazas tienen cabida en una democracia. Así no", a la vez que ha enlazado la información en la que se explica que la muñeca ahorcada, con su cara y un mensaje en gallego -"Me he perdido...¿Por dónde queda el patriarcado?", fue colgada en un árbol en el parque 8 de marzo de Santiago.

Ni la violencia ni las amenazas tienen cabida en una democracia. Así no.https://t.co/U1fuBlN0K1 — Carmen Calvo (@carmencalvo_) 20 de febrero de 2021

La acción se enmarcaría, al parecer, dentro de la polémica por la tramitación de la Ley Trans por parte del Gobierno, que viene enfrentando a distintos sectores feministas y, en el Ejecutivo, al Ministerio de Igualdad y a la vicepresidenta Calvo.

El PSOE también ha difundido en sus redes sociales un mensaje en apoyo a la vicepresidenta y ha calificado como "intolerable, abominable y repugnante" los hechos: "La intimidación, la amenaza, la coacción o la violencia no se pueden permitir en una democracia plena como la nuestra". Este mensaje ha sido replicado por distintas federaciones socialistas del país en apoyo a Calvo.