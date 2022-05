Los candidatos por Córdoba de Por Andalucía aspiran llegar a la Junta para dar voz “a los sin nadie”

Para dar voz “a los sin nadie” y para luchar por política “a favor de la vida”. Con estas premisas se ha presentado este viernes la candidatura Por Andalucía en Córdoba a las elecciones andaluzas, que se celebrarán el próximo 19 de junio. Esta candidatura no ha estado exenta de polémica después de que se decidiera que Sebastián Pérez, de IU, fuera relegado hasta el número cinco y que fuera José Manuel Gómez Jurado, de Podemos, quien encabezara la lista. Sea como fuere, los diferentes candidatos han querido mostrar este viernes una imagen de unidad y de lucha por un objetivo común.

Encabezada por Gómez Jurado, la lista la continúan Rosa María Rodríguez Ruz, Pepe Larios Martón, Isadora Patricia Donnier Muñoz, Sebastián Pérez Gallardo, Isabel María López Humanes, Lorenzo Aguilar Tabernero, Paloma Nogales Morales, Álvaro Santos López, María Dolores Blanco Ortiz, Sergio Domingo Álvarez del Moral, Laura Llorca Ponzoda. De estos 12 candidatos, cuatro son de IU; tres, de Podemos; uno, de Alianza Verde; uno, independiente; uno, de Más País Andalucía; uno, de Iniciativa del Pueblo Andaluz; y uno, de Verdes Equo. Los suplentes son José Antonio Ranchal Ávila (Podemos), María de los Santos Córdoba Moreno (IU), Luis Navarro García (IU) y Cristina Pérez Barnes (Podemos).

Gómez Jurado ha destacado la experiencia de quienes forman “este amplio proyecto” que dará voz en el Parlamento de Andalucía “a los sin nadie ya que su voz no ha sido escuchada” durante el último mandato. El también historiador ha asegurado que la confluencia “devolverá la ilusión” a la “gente” y luchará para que se apliquen las políticas necesarias para que, los que se fueron de Andalucía, puedan hacer “lo que ha hecho el Rey” emérito, “volver a su tierra”.

Conocedor de que su nombre no resuena aún en las cabezas de la ciudadanía de izquierdas de Córdoba, ha asegurado que “toca trabajar duro”, para lo que la confluencia se “pateará” la provincia ya que no se conforma con sacar un único parlamentario. “Queremos que nos conozcan a todos; nos van a tener hasta en la sopa”, ha asegurado.

Durante la presentación de la candidatura, algunos candidatos han tomado la palabra, como Sergio Domingo Álvarez, Isadora Patricia Donnier, Laura Llorca o Lorenzo Aguilar, quienes han destacado el objetivo conjunto de “defender los recursos públicos”. Por su parte, Pepe Larios, número tres en la candidatura, ha alertado de la necesidad de apostar por plíticas “en pro de la vida” tras el fracaso actual desde el punto de vista “social, político y ecológico”.

Por último, y desde IU, la número dos de la candidatura -Rosa Rodríguez- se ha mostrado firme en la necesidad de establecer una oposición “a la era de las cavernas” a la que, ha asegurado, “nos quiere llevar” el actual equipo de gobierno de la Junta de Andalucía, y abrir el camino hacia el progreso para todos y hacia “todas las iniciativas que benefician a la ciudadanía”.

