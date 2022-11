Calentando motores para volver a alzar la voz el 25N contra la violencia de género

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres calienta ya motores para volver a visibilizar, de nuevo otro año más, la lucha por la erradicación de las violencias machistas y celebrar el 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género.

En la Plaza de Las Tendillas, integrantes de la plataforma han organizado este sábado una de mas decenas de mesas informativas que disponen a lo largo del mes de noviembre por los barrios de Córdoba capital y también en distintos pueblos de la provincia, con el objetivo de concienciar a la población por la igualdad y contra la violencia de género.

Estas actividades son el preludio de un mes cargado de actividades que culminarán en la gran manifestación del 25 de noviembre, este año con la novedad de organizar una 'marea roja' en recuerdo de las mujeres asesinadas y las que sufren la violencia de sus parejas o exparejas. Decenas de banderolas en los balcones, estas mesas informativas, una gran marcha en bici y la manifestación final conmemoran este año el Día Internacional contra la Violencia de Género.

Así, este año, desde la Plataforma llaman la atención sobre la convocatoria de una 'marea roja' para “simbolizar a todas las mujeres asesinadas durante estos 25 años”, los años que conmemora en 2022 desde su creación la plataforma. “¿Por qué una marea roja? Rojo de rabia, de peligro ante lo que está aconteciendo -el asesinato de mujeres-, pero a la misma vez rojo de fortaleza, rojo de alerta. Porque en alerta tenemos que estar, seguir en la lucha y no dar ni un paso atrás”, explican desde la plataforma para organizar esta acción, que se llevará a cabo en la manifestación del 25N. “Hacemos un llamamiento a todas las mujeres, organizaciones, colectivos y asociaciones, para unirse a la mareja roja” y que acudan vestidas de este color.

La manifestación tendrá lugar el viernes 25 de noviembre y partirá a las 18:30 de la Glorieta de la Cruz Roja, recorriendo el Paseo de la Victoria y finalizando su recorrido en los Jardines de Adolfo Suárez, junto a la RTVA en el Vial.

Esa será la guinda de un día de actos de protesta contra la violencia de género, una jornada en la que a las 12:00 se convocarán cinco minutos de paro a las puertas de los centros de trabajo, instituciones, sindicatos, centros educativos, etc.

Antes, la Diputación Provincial habrá celebrado un Pleno extraordinario por el 25N, una acción similar que el Ayuntamiento de Córdoba llevará a cabo el día anterior, el 24 de noviembre, según el calendario de acciones de la Plataforma.

El programa de actividades previstas para este mes de noviembre por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, bajo el lema 'Trabajar la igualdad para construir un mundo sin violencia', ha arrancado desde primero de mes con la colocación de banderolas contra las violencias machistas en los balcones y compartiendo esas fotos en redes sociales.

Banderolas por el 25N también colgarán las instituciones: el 3 de noviembre hizo lo propio la Diputación Provincial y el 9 de noviembre está previsto que lo haga el Ayuntamiento de la capital.

Como cada año, mesas informativas por la igualdad y contra la violencia de género se establecerán a lo largo y ancho de Córdoba capital y en distintos pueblos de laprovincia durante este mes de noviembre.El calendario previsto para ello ha empezado este 12 de noviembre con una mesa informativa en la Plaza de Las Tendillas y acabará el 24 de noviembre, después de pasar por zonas como Las Palmeras, el Ayuntamiento, Zoco, Las Moreras, Centro Social Rey Heredia, la Facultad de Educación, avenida de Barcelona, avenida de Libia con Jesús Rescatado, Santa Cruz, mercadillos de La Ladera, Sector Sur y Plaza Canaletas, Bulevar Gran Capitán, Alcolea, Valdeolleros, Carlos III, Plaza de La Corredera y Gran Vía Parque.

Asimismo, durante este mes en la provincia habrá mesas informativas en La Montiela, Doña Mencía, Nueva Carteya, Lucena, Rute, Montemayor, Benamejí, Castro del Río, Palma del Río, Baena, Pozoblanco y Espiel.

El sábado 19 de noviembre tendrá lugar la ya tradicional Marcha en Bicicleta, que tiñe de morado contra la violencia de género las calles de Córdoba. El recorrido se iniciará en la Plaza de Santa Teresa y acabará en la Plaza de La Corredera.

Y desde el verano hasta este mes de noviembre está abierto el concurso de Tik Tok que interpela a adolescentes y jóvenes de 10 a 20 años para que realicen vídeos en esta red social centrados en la igualdad y contra los roles sexistas. Este mes se conocerán los tres vídeos premiados con cien euros cada uno.

Teléfono 016

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016.

