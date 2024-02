La Biblioteca Grupo Cántico se prepara para su apertura

La Biblioteca Grupo Cántico se prepara ya para su próxima apertura y en estos días ofrece imágenes de sus salas con las estanterías con los fondos trasladados y espacios para los usuarios que pronto podrán utilizarla.

Salas para público infantil, hileras de libros y dispositivos para la búsqueda y consulta de fondos se dejan ver en las fotografías que la propia biblioteca ha difundido en estos días a través de sus redes sociales, avanzando que la apertura de estas nuevas instalaciones de la ciudad está próxima.

Desde el exterior, a la espera aún de una fecha concreta para abrir sus puertas, se vislumbran los preparativos y un gran reloj llama la atención de quienes pasan al lado de este gran edificio ubicado en los Jardines de la Agricultura.

El traslado de los fondos -240.000 ejemplares-, desde la antigua Biblioteca Provincial de Amador de los Ríos hasta las nuevas instalaciones comenzó el 23 de octubre pasado y, ese día, en un acto oficial con los primeros ejemplares que formarían parte de la colección de la nueva biblioteca, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dio a conocer que la inauguración se realizaría a partir de este mes de febrero.

La nueva biblioteca, en la que se han invertido unos 20 millones de euros, quiere ser una biblioteca para el siglo XXI en cuanto los servicios que va a prestar al ciudadano, con todo el confort y la conectividad de última generación, totalmente accesible, y con la máxima eficiencia energética. Además, se ubica en un espacio más accesible que la actual en el casco histórico, junto a las estaciones de tren y autobuses y cerca del centro comercial de la ciudad.

La culminación de las obras y la entrega oficiosa de la Biblioteca del Estado a la Junta de Andalucía se hizo 19 años después de que se hiciera el primer anuncio sobre el proyecto. El primer anuncio de la construcción de la Biblioteca lo hizo Carmen Calvo siendo ministra de Cultura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2004, aunque la primera licitación de la obra no se tramitó hasta el año 2010.

Se acordó que la Biblioteca del Estado, que cuenta con una superficie construida de 7.200 metros cuadrados, tenga el nombre de Grupo Cántico, y un espacio especial dedicado al poeta cordobés Pablo García Baena, uno de los fundadores de dicho grupo literario en 1947 y Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1984, fallecido en enero de 2018.

