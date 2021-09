La beca cordobesa que permitió formarse a Elio Antonio de Nebrija, el primer humanista hispánico

En 2022 se cumplirán 500 años de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, quien está considerado como el primer humanista hispánico y es célebre por ser autor de la primera gramática de la lengua castellana. Gran parte de sus conocimientos los adquirió en Italia -cuna del Renacimiento- y pudo estudiar allí gracias a una beca del Obispado de Córdoba.

El propio Elio Antonio de Nebrija lo explica en la publicación de su Vocabulario en 1495: "Assi que en edad de diez y nueve años io fue a Italia", donde realizó su ingreso en el Colegio de San Clemente de Bolonia el 2 de marzo de 1463, gracias a una beca del obispado de Córdoba para estudiar Teología. Se trató de una beca de teólogo de la diócesis de Córdoba para especializarse en Teología, Latín, Griego y Hebreo. Pero Nebrija aprovechó la ocasión para estudiar también Medicina, Derecho, Cosmografía, Matemáticas, Geografía, Historia y, por supuesto, Gramática, atesorando todos los conocimientos que elevaron su figura de humanista, según se recoge en su biografía.

Ahora, con la vista puesta en los 500 años de la muerte de Nebrija, instituciones cordobesas van a participar en las actividades de homenaje que se van a celebrar por este aniversario, dada la relación que el autor tuvo con Córdoba, por la beca otorgada para su formación y también como preceptor, a su vuelta a España, de Juan Rodríguez Fonseca, quien fuera obispo de Córdoba. Recientemente, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba aprobaba un acuerdo con el Ayuntamiento de Lebrija -localidad natal de Elio Antonio de Nebrija- y lo propio había hecho meses antes la Universidad de Córdoba (UCO), con un acuerdo institucional para abordar el Año Cultural de Nebrija que se prepara para 2022.

Y es que de cada a ese año, el Ayuntamiento de Lebrija y la Fundación V Centenario Elio Antonio de Nebrija, se prepara todo un ciclo de eventos culturales y divulgativos en torno a su figura y su obra. Una comisión ejecutiva, otra científica y otra de honor triangulan la organización de este año cultural para rendir homenaje a la figura del creador de la primera gramática de lengua castellana, actividades entre las que destacan el Congreso “Nebrija, 500 años”, que se celebrará del 4 al 8 de octubre de 2022 y tendrá como sedes la Universidad de Sevilla y la ciudad de Lebrija, con investigadores y académicos que abordarán la obra del autor homenajeado.

Elio Antonio de Nebrija (1441-1522), nacido como Antonio Martínez de Cala y Xarana en dicha localidad del Bajo Guadalquivir, se caracterizó por ser un personaje poliédrico distinguido por una dilatada obra en latín que abarca disciplinas tan diferentes como la gramática latina, griega o hebrea, la lexicografía latino-castellana, la retórica, la poesía, la historia, la arqueología, la geografía, la pedagogía, la jurisprudencia, la teología o las matemáticas.

Es mundialmente conocido por la publicación de la primera gramática de la lengua castellana, la gramática en lengua romance que habría de servir de puente cultural en el descubrimiento de América a partir de 1492.

De cara al año 2022, cuando se cumplirán 500 años de su muerte, el Ayuntamiento de Lebrija promueve todo un ciclo de actividades culturales y divulgativas en torno a la figura de Elio Antonio de Nebrija y la obra del mismo, incluyendo por ejemplo un congreso de lengua y gramática en Lebrija de la mano de la Universidad Nebrija y la Fundación Antonio de Nebrija. Para ello, en Lebrija ha sido constituida una comisión ejecutiva encargada de diseñar la programación de todo este "año cultural", con una comisión científica bajo la presidencia de José María Maestre Maestre, catedrático de la Universidad de Cádiz, y una comisión de honor en la que estarán representadas altas instancias del Estado Español y de otros países europeos o americanos, habiéndose cursado invitación a la a la Casa Real ofreciendo la presidencia de honor a los Reyes.

