El Ayuntamiento espera que las obras del Centro de Emergencia Habitacional finalicen en marzo

Último empuje para que el Centro de Emergencia Habitacional sea una realidad. Después de retrasos y contratiempos, la empresa Avanza Solutions & Projects ha comenzado las obras para terminar este edificio que servirá para descongestionar la Casa de Acogida. El plazo de ejecución es de cinco meses, por lo que tanto la empresa como el Ayuntamiento de Córdoba esperan que el edificio esté finalizado para finales del mes de marzo.

Este centro estará formado por 15 apartamentos dirigidos a personas o familias que necesiten una vivienda de manera puntual por motivos diversos, como puede ser un desahucio. Tendrá cabida para unas 38 personas y habrá dormitores de dos y tres habitaciones y uno individual, además de dependencias destinadas a despacho de Servicios Sociales, sala de usos múltiples y sala de estar.

La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha enfatizado en que este centro no constituirá una vivienda sine die, sino una alternativa mientras que las familias o personas individuales consiguen una casa. El arquitecto del servicio de proyectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Javier Valverde, ha asegurado que las obras de finalización del edificio “son sencillas”. El trabajo más complicado estaría en una escalera que fue, ha afirmado, la causante de la paralización de las obras de la primera fase. La escalera, finalmente, será derribada.

Por su parte, el presidente de la GMU, Salvador Fuentes, ha comentado que una vez que el centro esté finalizado y UGT acabe con las obras que está realizando en uno de sus pabellones, se procederá a la urbanización de las tres calles que rodean a estos edificios. A su vez, ha manifestado que se establecerán conversaciones con los vecinos de Agrupación de Córdoba para abrir una calle entre este gran edificio y el bloque colindante de viviendas.

