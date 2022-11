La Autovía del Sur hasta la Cuesta del Espino no se volverá a iluminar

El tramo de la Autovía del Sur entre la Cuesta del Espino y la Cuesta de los Visos no se volverá a iluminar, a pesar de que en estos ocho kilómetros hay un sistema de alumbrado público instalado. El diputado del PP Andrés Lorite ha preguntado en el Congreso al Gobierno que porqué no se vuelve a encender el sistema.

El Ejecutivo argumenta que el sistema eléctrico dejó de funcionar entre los kilómetros 410 y el 418 hace años por “robos de cableado” y de los “cuadros eléctricos”. “Al principio, los elementos sustraídos eran repuestos periódicamente a pesar del elevado coste económico que ello suponía”, pero que dejó de hacerse.

El Gobierno señala que en 2015 “se implantaron una serie de medidas que redujeron significativamente la siniestralidad” y que “la denominada Cuesta del Espino dejó de ser un Tramo de Concentración de Accidentes (TCA)”. Por tanto, legalmente ya no cumple “el resto de los parámetros para que fuera necesaria su iluminación, de acuerdo con la Orden Circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles”, por lo que se considera que el alumbrado ya no es necesario.

En la Autovía del Sur no solo está apagado este tramo, sino también la conexión con la Autovía de Málaga (A-45) en este punto, que también llegó a estar iluminado en el pasado pero que ya ha dejado de estarlo. Tampoco está prevista la reposición del sistema.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!