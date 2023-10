La asamblea para elegir al nuevo presidente de Hostecor se celebrará en noviembre

El próximo 6 de noviembre los hosteleros cordobeses tendrán nuevo presidente. Ese día se ha convocado en el salón de actos de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) la asamblea general que tiene que elegir al sustituto de Sergio Rodríguez, que a su vez sucedió en el cargo a Fran de la Torre.

Antes, se abrirá un plazo para la presentación de candidaturas. Así, se ha dispuesto entre este jueves 19 y el próximo lunes 23 de octubre, de forma presencial en Hostecor o a través del correo electrónico. La proclamación de candidaturas se hará el día 26 y el 28 se revisará que los aspirantes cumplen con lo establecido en los estatutos de la asociación. Para poder ser elegidos, los candidatos tienen que estar al día en el pago de las cuotas de Hostecor.

Además, ya se ha nombrado a una comisión electoral que tiene que velar por el bien del proceso interno de la patronal, que estará presidida por el gerente del Mercado Victoria, Francisco Mulero.

