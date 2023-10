El presidente de Hostecor convoca elecciones y anuncia que no se presentará a la reelección

El presidente de la patronal de la hostelería en Córdoba, Hostecor, Sergio Rodríguez acaba de comunicar a sus asociados que convoca elecciones y que no se presentará a los comicios. Rodríguez es presidente de Hostecor desde que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, nombró al anterior, Fran de la Torre, como su asesor.

A través de un escrito al que ha tenido acceso este periódico, Rodríguez señala que ha tomado una “decisión irrevocable” para convocar elecciones a la presidencia. “Los motivos que me han llevado a tomar esta decisión no son otros que mi firme creencia en que tras culminar la promesa de dotar de transparencia la gestión de la asociación y tras dar a conocer a los asociados el estado actual de la misma con el informe económico-financiero presentado en la asamblea general del pasado 4 de octubre, entiendo que debe ser un presidente elegido por los asociados el que tome, junto con su Junta Directiva, las próximas decisiones de las que dependerá el futuro de Hostecor”.

Sergio Rodríguez ya ha comunicado la decisión a la Secretaría General, a la que ha transmitido su intención de no concurrir al proceso. “En los próximos días se celebrará reunión de la actual Junta Directiva para la toma de acuerdos en relación con el inicio del proceso electoral según lo establecido en el artículo 28” de los estatutos de Hostecor.

“Quiero dar las gracias a todos los miembros de la junta directiva, especialmente al secretario general de la asociación Manuel Carrasco y a su despacho Lanvert, por todo el trabajo realizado en estos meses. Mis mejores deseos a los nuevos dirigentes de la asociación y solo pido a todos los asociados unidad de todos los que formamos Hostecor en general, y a su nueva junta directiva en particular, pues será la única manera de poder mejorar la asociación”, concluye en su misiva.

