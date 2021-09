Los antiabortistas que se concentrarán el miércoles afirman que no "criminalizarán" a quienes "quitan" hijos como si fueran “granos”

Los promotores de la iniciativa 40 días por la vida, que consistirá en el "rezo" durante este tiempo ante una clínica abortista en Córdoba, han asegurado que con su acción no pretenden "criminalizar" a nadie, sino transmitir "que Dios todo lo puede y que el poder de la oración es infinito".

En un comunicado han señalado que esta campaña de "rezo" no busca señalar a nadie, "ni a los sanitarios que han encontrado en este terrible negocio un medio de vida, ni a las madres que no encuentran otra salida que la de desprenderse de sus hijos, ni siquiera a las madres que no son conscientes de lo que significa engendrar vida y se los quitan de en medio como el que se quita un grano y fin del problema".

A pesar de las críticas y de la posición de un sector de la sociedad ante esta iniciativa, sus promotores aseguran que sólo irán a "orar" y no a hablar "con nadie" y, por tanto, "no acosarán a nadie". Además, explican que "todos los voluntarios firman un manifiesto de paz sin cuya aceptación no podrían participar en esta campaña".

La de este miércoles será la primera vez que la acción 40 días por la vida se realice en Córdoba. Las previsiones de este movimiento es que los voluntarios "recen" a las puertas de la clínica Gynetrisur hasta el 31 de octubre, todos los días, en horario de de 9:00 a 21:00. La de Córdoba será, además, la más numerosa de todas las acciones que hay organizadas en España -en Barcelona, El Puerto de Santa María, Madrid, Pamplona, Valladolid y Vitoria- ya que hay registrados 195 voluntarios. Todos ellos de distribuirán por turnos de una hora.